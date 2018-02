Divizionara A de handbal masculin CSM Bacău a disputat, weekend-ul trecut, încă două jocuri de verificare. Ultimele dinaintea începerii returului. Vineri și sâmbătă, „csmeii” au primit vizita colegei de serie HC Buzău, trecându-și în cont alte două victorii în amicalele iernii. Vineri seara, echipa antrenată de Gabi Armanu și George Călin s-a impus cu 29-19 (12-11), pentru ca testul de sâmbătă să înregistreze rezultatul de 32-24 (16-9). În „dubla” cu Buzăul, în poarta CSM-ului a evoluat și Răducu Tamaș, legitimat în această pauză competițională. Campionatul Diviziei A se va relua săptămâna viitoare, pe 4 martie, în prima rundă a returului CSM Bacău deplasându-se pe terenul ultimei clasate din Seria A. CSM Bacău- HC Buzău 29-19 (12-11). CSM Bacău: Vlăduț Rusu, Răducu Tamaș, Eugen Crăciunescu, Richard Freiwald- Alexandru Ionescu (7 goluri), Maxim Oancea (6), Mihai Cotinghiu (5), Alexandru Juverdianu (5), Ionuț Broască (3), Ioan Atănăsoaei (1), Bogdan Păunescu (1), Gabriel Dumitriu (1), Dumitru Burbulea, Bogdan Dima, Dragoș Hanțaru, Rareș Păunică, Nikola Kurtes. CSM Bacău- HC Buzău 32-24 (16-9). CSM Bacău: Rusu, Freiwald, Tamaș, Crăciunescu- Juverdianu (9), Hanțaru (8), Cotinghiu (3), Dumitriu (3), Oancea (3), Broască (3), Atănăsoaei (2), Kurtes (1), Dima, Burbulea, Al. Ionescu, Păunică, B. Paunescu. 0 SHARES Share Tweet

