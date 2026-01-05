Guvernul reduce cu o zi indemnizația pentru concediul medical suportată din FNUASS

O ordonanță adoptată de Guvern pe 30 decembrie 2025 prevede o măsură temporară prin care se reduce cu o zi numărul de zile de concediu medical pentru care indemnizația este suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Măsura se aplică pentru certificatele eliberate între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027 și are scopul de a economisi resursele statului, fără a afecta stagiul sau calitatea de asigurat ale beneficiarilor. Prima zi de concediu medical va fi însă suportată de asigurat.

Conform OUG nr. 91/2025, publicată în Monitorul Oficial pe 31 decembrie 2025, „pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi”. Ordonanța stabilește și atribuțiile caselor de sănătate în verificarea concediilor medicale neconforme.

Cum se va aplica măsura

OUG 91/2025 detaliază și cine va suporta indemnizația pentru zilele de concediu medical:

Angajatorul va plăti indemnizația pentru zilele 2 – 6 de concediu medical, cu excepția situațiilor în care persoana este izolată conform Legii nr. 136/2020 ;

FNUASS va suporta indemnizația începând cu ziua următoare celor acoperite de angajator și până la încetarea concediului medical sau a pensionării. Pentru indemnizațiile care se suportă integral din FNUASS, reducerea va începe cu a doua zi.

În prezent, regulile de plată a indemnizațiilor diferă în funcție de situație. De exemplu, pentru incapacitate temporară de muncă, angajatorul suportă primele cinci zile, iar din a șasea zi plățile sunt efectuate de FNUASS. Alte situații, precum carantina, izolarea, maternitatea sau riscul maternal, sunt acoperite integral de FNUASS încă din prima zi.

Alte aspecte

Guvernul a subliniat că această reducere nu afectează stagiul de asigurare sau calitatea de asigurat. Măsura este valabilă pe aproape doi ani și va necesita norme suplimentare pentru implementare, care trebuie adoptate în termen de 30 de zile de la publicarea ordonanței.

Astfel, deși statul economisește prin reducerea temporară a plății de la FNUASS, asigurații vor trebui să suporte prima zi de concediu medical, ceea ce aduce o modificare semnificativă pentru calculul indemnizațiilor în perioada 2026–2027.