Guvernul limitează cantitățile de alcool și tutun pentru uz personal: maximum 10 litri de băuturi spirtoase

Guvernul a decis introducerea unor limite clare privind cantitățile de alcool și tutun care pot fi cumpărate și transportate de persoanele fizice pentru uz propriu. Măsura este prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2025, prin care a fost modificat Codul Fiscal în domeniul accizelor și al altor taxe speciale.

Potrivit actului normativ, produsele achiziționate și transportate ocazional de persoanele fizice sunt considerate destinate consumului personal doar dacă nu depășesc anumite plafoane cantitative.

Limite stabilite pentru tutun

Pentru tutunurile prelucrate, limitele maxime admise sunt:

800 de țigarete ;

400 de țigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată);

200 de țigări de foi ;

1 kilogram de tutun de fumat.

Limite stabilite pentru băuturi alcoolice

În cazul băuturilor alcoolice, ordonanța prevede următoarele cantități maxime:

10 litri de băuturi spirtoase ;

20 de litri de produse intermediare ;

90 de litri de vin , dintre care cel mult 60 de litri de vin spumant ;

110 litri de bere.

Depășirea acestor limite poate atrage sancțiuni contravenționale, întrucât bunurile nu mai sunt considerate destinate uzului propriu.

Registru electronic al sancțiunilor

Totodată, OUG nr. 68/2025 prevede înființarea Registrului electronic de evidență centralizată a sancțiunilor, care va fi administrat de Autoritatea Vamală Română. Registrul va cuprinde sancțiunile aplicate pentru anumite contravenții prevăzute de Codul Fiscal.

Modul de organizare și funcționare al acestui registru, precum și procedura de raportare a contravențiilor, vor fi stabilite prin ordin comun al președintelui Autorității Vamale Române, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului afacerilor interne.

Autoritățile susțin că noile măsuri au ca scop combaterea evaziunii fiscale și clarificarea regimului accizelor aplicabile produselor accizabile transportate de persoane fizice.