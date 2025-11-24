Guvernul extinde lista medicamentelor compensate: 41 de noi tratamente vor fi decontate pentru pacienți

Guvernul României a adoptat un proiect de hotărâre care prevede extinderea listei de medicamente compensate, astfel încât pacienții vor putea beneficia de 41 de noi medicamente, iar alte 10 vor avea indicațiile terapeutice extinse. Măsurile vor intra în vigoare de la începutul lunii decembrie 2025, după publicarea în Monitorul Oficial.

Proiectul de HG, care actualizează Lista medicamentelor compensate reglementată prin HG nr. 720/2008, include denumirile comune internaționale ale medicamentelor decontate integral sau parțial în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pe bază de prescripție medicală.

„Astfel, 41 de medicamente intră în lista de compensate, iar pentru alte 10 molecule, deja existente, se extinde aria terapeutică pentru care acestea vor fi decontate”, au precizat reprezentanții Guvernului la finalul ședinței.

Medicamentele vizate acoperă o gamă largă de afecțiuni:

Neurologie: tratamente pentru migrena cronică, scleroza multiplă, miastenia gravis și forme rare de epilepsie, inclusiv sindromul Dravet, la pacienții cu vârsta de doi ani și peste.

Oftalmologie: terapii pentru afecțiuni cronice ale ochilor, precum degenerescența maculară și edemul macular diabetic.

Cardiovasculare și metabolice: medicamente noi pentru hipercolesterolemie și hipertensiune arterială.

Boli inflamatorii și autoimune: tratamente pentru boala Crohn, colita ulcerativă, artropatie psoriazică, spondiloartrită axială, dermatită atopică severă și astm sever.

Oncologie: noi molecule și indicații extinse pentru cancere precum cel de prostată, sân, tiroidă, leucemie, mielom multiplu, tract biliar și melanom uveal.

Boli rare: terapii inovatoare pentru angioedem ereditar, acondroplazie, amiloidoză cu transtiretină și trombocitopenii severe.

HIV: combinații moderne pentru tratamentul infecției cu HIV-1 la copii cu vârsta de cel puțin trei luni și greutate între 6 și 25 kg, cu eficiență crescută și aderență mai bună la tratament.

Noile prevederi vor intra efectiv în vigoare începând cu 1 decembrie 2025, însă aplicabilitatea lor depinde de publicarea oficială a proiectului de hotărâre în Monitorul Oficial.