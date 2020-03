Guvernul a decis să asigure plata şomajului tehnic în proporţie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban.

“O altă măsură foarte importantă pe care am luat-o este aceea de a asigura plata şomajului tehnic, plata angajaţilor care intră în şomaj tehnic din bugetul Ministerului Muncii, prin intermediul ANOFM, prin bugetul de şomaj. Practic, aici am luat această decizie pentru că este clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie şi multe companii, pentru că li s-au redus veniturile, li s-au redus încasările, cifra de afaceri, nu au veniturile necesare pentru a asigura plata salariilor angajaţilor şi exista riscul ca angajaţii să fie trimişi în şomaj, să fie daţi afară utilizându-se cazul de forţă majoră sau să li se suspende contractele de muncă. Decizia este de a plăti din bugetul fondului de şomaj 75% din salariul brut, cât este, practic, indemnizaţia lunară pentru perioada de şomaj tehnic, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut”, a anunţat Orban.

Premierul a explicat că măsura vizează două categorii de angajatori: “Prima categorie de angajatori este aceea care a fost afectată direct de măsuri restrictive care au fost dispuse de autorităţi în situaţia de urgenţă. Dau exemplu hoteluri, restaurante, cafenele, instituţii de spectacole, prin suspendarea activităţii pe perioada situaţiei de urgenţă. Practic, aceşti angajatori, aceste companii sau alte categorii de angajatori, ca urmare a măsurilor restrictive adoptate de autorităţi în baza decretului pentru situaţii de urgenţă, este clar că nu îşi pot plăti angajaţii, pentru că şi-au întrerupt temporar, total sau parţial activitatea. Ca atare, angajaţii acestor companii vor beneficia de plata indemnizaţiei pentru şomajul tehnic de 75%”.

El a adăugat că a doua categorie de companii sunt cele care nu au fost afectate direct de măsuri restrictive dispuse de autorităţi pentru a reduce riscul de răspândire a COVID-19, ci de consecinţe ale epidemiei de coronavirus.

“Pentru a putea beneficia de această plată pentru salariaţii pe care nu îşi mai pot permite să îi plătească ca urmare a afectării activităţii, companiile vor trebui să depună o declaraţie pe proprie răspundere, iar condiţia de acordare este să li se fi redus veniturile, să le fi scăzut cifra de afaceri cu un procent de minim 25%”, a spus prim-ministrul.

Şeful Executivului a explicat că, în situaţia în care Guvernul ar fi susţinut plata salariului într-un anumit procent, s-ar fi instituit obligaţia angajaţilor de a se duce la muncă.

“Dacă am fi ales măsura activă de a susţine plata salariului într-un procent, printr-o măsură activă din bugetul fondului de şomaj, am fi instituit obligaţia acestor angajaţi de a se duce la muncă, de a intra în contact. Or, am considerat că este, pe moment, pentru situaţia de urgenţă, mult mai utilă măsura de a plăti acest şomaj tehnic, neobligându-i să se ducă la serviciu şi oferindu-le posibilitatea să stea acasă şi să evite contacte sociale care ar fi putut să crească riscul de contaminare”, a menţionat Orban.

Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat, joi, că România nu avea asigurate stocurile obligatorii de materiale de protecţie din sistemul sanitar, dar au fost semnate contracte în acest sens şi o serie de companii româneşti vor iniţia procese de fabricaţie.

“Suntem angajaţi într-un efort în care am implicat toate entităţile care au capacitatea de a putea obţine materiale de protecţie, echipamente, pentru a asigura necesarul de material. Repet din nou afirmaţia: stocurile existente prin lege, care ar fi trebuit asigurate prin prevederile legale pentru a fi pregătiţi pentru combaterea unei epidemii, erau zero. Practic, a trebuit să ne descurcăm, să facem faţă unei situaţii în care a trebuit să facem nişte achiziţii pentru a compensa absenţa stocurilor care ar fi trebuit constituite pentru a preveni şi pentru a putea interveni eficient în cazul apariţiei unei epidemii”, a susţinut prim-ministrul.

El a menţionat că Guvernul va susţine companiile care au capacitatea efectivă de a realiza aceste produse.

“Avem, în momentul de faţă, contracte semnate. Deja au început să vină diferite categorii de produse şi, încetul cu încetul, vom prelua în fabricaţie de către companii româneşti aceste produse care – trebuie să ştie toată lumea – sunt extrem de căutate, pentru că a crescut enorm cererea şi toate statele şi alţi actori privaţi sunt implicaţi în acest proces de achiziţionare a acestor categorii de produse. Ca atare, folosim penuria care a existat pentru anumite produse pentru a dezvolta capacităţi de producţie în România şi vom susţine companiile care au capacitatea efectivă de realiza aceste produse”, a spus Orban. AGERPRES