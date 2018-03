De unde și până unde?…Încă din antichitate, din latina populară, se știe: “De gustibus non est disputandum”. Este un subiect tabu? ”Da, de această dată chiar îmi convine. Totuși…cum să fac să scap de această senzație?” Este întrebarea pe care ne-o punem atunci când suntem tentați să consumăm din ce în ce mai mult un aliment. Oare ce are în plus față de celelalte? Este mai dulce, mai sărat, acru sau poate chiar amar? Numai cel care-l consumă exagerat știe cu adevărat răspunsul…Și culmea, are mereu dreptate! Privirea se întoarce de fiecare dată spre rafturile pline cu produse alimentare diversificate, iar strategiile de evitare se transformă în dependențe: “Dacă iau doar doi biscuiți cu ciocolată și o prăjitură mică, mică, senzația o să dispară. ”Dar dimineață ai mai mâncat un croissant!“ Știu, dar acest lucru o să mă facă să mă simt mai bine. Apoi de mâine, am să reduc treptat…până când voi reuși.”

Oamenii sunt convinși că există ceva sau cineva în exterior care poate calma acel sentiment dinăuntru, dependența, indiferent de natura ei. Nu întâmplător suntem tentați să asociem acel ceva cu transformarea noastră și dacă ne face să ne simțim bine, atunci spunem că ne place. Alergăm cu toata ființa spre tot ceea ce ne produce plăcere și ne oferă o stare de bine și de confort. Starea de fericire produsă de dependență stimulează permanent centrii plăcerii din creier și astfel beneficiem de un val de substanțe chimice generate de excitația produsă de consumul acestor alimente. Problema este că, următoarea dată când ne așezăm la masă, când suntem invitați la o petrecere sau când lucrăm până noaptea târziu, vom avea nevoie de un strop mai mult. Acest sentiment dinăuntru este cel care se manifestă apoi ca o stare condiționată. Această atitudine se explică prin faptul că primul nostru contact cu alimentul este de natură senzorială și se formează niște reflexe condiționate.

Întotdeauna principalele criterii de alegere a alimentelor au fost senzațiile psiho-senzoriale.Și astăzi, cu toate eforturile de educație nutrițională, oamenii acordă prioritate în alegerea produselor alimentare, calităților bazate pe simțuri. Alimentele care provoacă senzații plăcute sunt astfel reținute, deoarece gustul lor produce, numai prin simpla rememorare, dorința de a le consuma des și în cantități mari. Are loc o transformare progresivă a preferințelor noastre olfacto-gustative, schimbare care influențează foarte mult sănătatea noastră. Cele patru gusturi fundamentale: dulce, sărat, acru și amar sunt preferate de către noi toți. Știm foarte bine că excesele sunt problema. Nimic altceva! Preferăm din ce în ce mai mult produse foarte dulci, exagerat de sărate, produse picante și puternic codimentate. Cauzele abuzului se datorează unor factori interni(tensiune nervoasă, stres, dezechilibre afective etc.) sau externi (abuz de alcool, tutun, medicamente, droguri etc.). Vrem cu tot dinadinsul să evadăm spre stimuli și satisfacții culinare procurate de condimente și aromatizanți.

Calitățile senzoriale influențează în mare măsură apetitul și în felul acesta intervin în organizarea alimentației. Drept pentru care va trebui să ne educăm în acceptarea sau respingerea unui produs. Să consumăm alimente în cantități normale în funcție de sex, vârstă și activitatea întreprinsă. O alimentație sănătoasă și perfect echilibrată implică pe lângă valoarea nutritivă și consumul moderat al acestor alimente. Când un preparat este prea sărat, dulce sau condimentat consumul crește automat prin stimularea directă și rapidă a apetitului. Este motivul pentru care marea majoritate spun că hrana nu a fost suficientă la prânz, la nici două ore de la servire. Nu mai vorbesc de consumul excesiv de apă. Ați putea spune: “Da, dar parcă apa era permisă!” Excesele nu sunt permise nici măcar la apă! E altceva când lucrezi în aer liber, depui efort și sunt 35 de grade sau când ești sportiv. Atunci când este un echilibru între sare, dulce, acru și tot ce ține de condimente și aromatizanți nu se întâmplă să facem excese nici măcar la apă.

Nu mâncați peste măsură. Cel mai bine este să mâncați astfel încât să simțiți că ați mai putea mânca puțin. Rețineți: sațietatea se instalează la aproximativ o oră de la ultima îmbucătură. Evitați disconfortul creat de ingerarea de alimente în cantități prea mari. Orice kilogram în plus înseamnă mai puțină sănătate și încredere în sine.

Hrana trebuie să fie suficientă, să aibă gust bun și să arate frumos. Pentru ca preparatul să te sature, trebuie să-ți furnizeze valoarea nutritivă în echilibrul necesar (metoda al dente este recomandată). Pentru îmbunătățirea gustului, folosiți mirodenii naturale (cimbru, oregano, busuioc, ghimbir, coriandru, chimen, scorțișoară etc). Și nu uitați de valoroasele legume: ceapa și usturoiul. Folosiți știința acestor mirodenii și nu uitați de educația gusturilor!

Preparatul trebuie să fie prezentat într-un mod atrăgător deoarece noi mâncăm și cu ochii. Așa se spune și este adevărat.

Pentru a avea o alimentație sănătoasă, succesul constă în asigurarea unei varietăți de forme, de culori, structură și mirodenii. Diversitatea de culori care există în alimentele de origine vegetală ne asigură o percepție plăcută a acestora în ceea ce privește consumul lor zilnic. Roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, maro și alb sunt culorile care îți pot bucura ochiul și colora simțurile atunci când savurezi hrana curată. Toate aceste lucruri pot fi realizate printr-o planificare corespunzătoare a meniului. Și ca să fie și mai ușor de reținut am să vă spun un proverb: ”Prin pricepere se înalță o casă și prin înțelepciune se întărește”.

Alimentația pe care o pregătim și pe care o savurăm cu atâta plăcere poate însemna sănătate și viață, iar prin nepăsare, ignoranță și comoditate poate însemna boală, respectiv scurtarea vieții. Cine ar vrea să ajungă în ultima situație? Nimeni, desigur. Putem învăța și ne putem schimba starea în bucurie și inspirație. Și eu, și tu și voi toți. Schimbarea implică noi modalități de a gândi, a face și a fi. Astfel că vă invit să luați o scurtă pauză: să percepeți normalitatea ca o stare de grație. Apoi aruncați o privire peste informațiile dobândite. Deși gusturile nu se discută, nou descoperita dumneavoastră înțelepciune ar trebui să vă inspire într-atât încât să vă transformați realitatea într-o viață dulce și sănătoasă.

Carmen Barcan, terapeut