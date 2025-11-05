Grup Șerban Holding a finalizat noua fermă modernă de găini ouătoare la sol în județul Bacău

Grup Șerban Holding S.A a anunțat finalizarea cu succes a lucrărilor aferente noii ferme de găini ouătoare la sol, situată în satul Scurta, comuna Orbeni. Această investiție strategică marchează un pas important în dezvoltarea diviziei zootehnice a grupului și întărește angajamentul companiei de a construi un lanț agroalimentar complet, sustenabil și competitiv, de la cultivarea cerealelor până la comercializarea produselor finite.

O investiție pentru viitorul producției alimentare românești

Noua fermă, amplasată pe un teren de aproape 55.000 mp, a fost proiectată conform celor mai înalte standarde europene privind bunăstarea animalelor, biosecuritatea și eficiența energetică. Proiectul a inclus construirea a opt hale pentru găini ouătoare adulte, cu o capacitate totală de 160.000 de capete, și două hale pentru tineretul de înlocuire, cu 40.000 de capete, toate dotate cu echipamente tehnologice de ultimă generație menite să optimizeze confortul păsărilor și performanța producției. În plus, infrastructura fermei a fost complet amenajată, incluzând drumuri de acces, rețele de utilități și spații verzi, pentru a asigura funcționarea eficientă a întregului complex. Valoarea totală a proiectului se ridică la 11,5 milioane de euro, din care 7,5 milioane euro provin din fonduri nerambursabile acordate de Guvernul României prin programele dedicate dezvoltării sectorului avicol.

Obiective clare și beneficii concrete

Investiția reflectă o viziune pe termen lung a Grup Șerban Holding, cu obiective bine definite: dezvoltarea unei exploatații comerciale moderne, aliniate la cerințele europene privind bunăstarea animalelor și protecția mediului; eficientizarea energetică și reducerea impactului asupra mediului; diversificarea portofoliului GSH prin lansarea unui nou brand românesc – Moldavia, dedicat produselor proaspete și de calitate superioară; creșterea valorii adăugate în lanțul agroalimentar integrat al grupului. Prin punerea în funcțiune a noii capacități, compania estimează o producție anuală de aproximativ 50 milioane ouă, echivalentul a 2.750 tone. Aceasta va contribui la consolidarea securității alimentare naționale și la dezvoltarea economiei locale. Primele ouă – cod 2, provenite de la găini crescute la sol – vor ajunge pe piață începând cu anul 2026.

Un pas important pentru sectorul avicol românesc

Reprezentanții Grup Șerban Holding subliniază că această investiție nu reprezintă doar o extindere a capacităților de producție, ci și un angajament ferm pentru dezvoltarea sustenabilă a agriculturii românești și pentru furnizarea de produse alimentare de înaltă calitate consumatorilor din țară.