Bărbatul care a intrat, pe 29 mai, în greva foamei, în faţa sediului Curţii de Apel Bacău, a oprit protestul în aceeaşi zi. Grevistul susţine că poliţia l-a trimis acasă şi în plus, i-a confiscat şi armele, pentru că ar fi ameninţat că se împuşcă. “Chibriturile nu mi le-au luat. Data viitoare, vin şi îmi dau foc!”, a fost reacţia bărbatului.

Liviu Petriuc, administratorul SC Interforce SRL Tg. Ocna, a decis să intre în greva foamei, reclamând că după 13 ani de procese nu a reuşit să-şi recupereze o pagubă de 30 de milioane de euro. Toate problemele, povestea el, au început în 2004 când a cumpărat, de la lichidatorul rafinăriei Dărmăneşti, o cantitate de 34.000 tone de deşeuri în vederea prelucrării şi neutralizării. După un an, susţine bărbatul, nu a mai avut acces la marfa plătită în avans, iar cei care au cumpărat rafinăria ar fi vândut deşeurile altor persoane.

În ciuda numeroaselor plângeri penale şi după procese începute cu 13 ani în urmă, grevistul reclamă că nu şi-a recuperat paguba. Asta l-a împins să recurgă la o formă de protest extremă. Numai că protestul său s-a încheiat după câteva ore: “Pe la ora 17.00, după discuţia cu vicepreşedinta Curţii de Apel sau a Tribunalului, nu mai ştiu exact, a venit poliţia şi am fost trimis acasă. Cred că doamna vicepreşedintă a sunat la poliţie când eu am spus că nu-mi rămâne acum decât să mă spânzur sau să mă împuşc.

Au considerat că sunt o ameninţare deşi eu nu făceam scandal, nu ameninţam pe nimeni. Am preferat să plec şi apoi am fost sunat de Poliţia din Tg. Ocna şi mi s-a spus să vin acasă. Când am ajuns acasă, au venit şi cei de la Arme şi Muniţii şi mi-au confiscat armele. Aveam 7 arme de vânătoare pe care mi le-au luat pentru că am ameninţat că mă împuşc.”

Felul în care s-a procedat l-a enervat la culme pe bărbat care continuă, acum şi mai vehement, să ameninţe că îşi va da foc în faţa Curţii de Apel: “Chibritul din mână nu mi-l pot lua. Data viitoare, când vin, îmi dau foc!” Conducerile instanţelor nu au confirmat varianta relatată de grevist, respectiv că cineva din instanţă ar fi sunat la poliţie. Aşteptăm şi de la Inspectoratul de Poliţie un punct de vedere cerut în urmă cu trei zile.