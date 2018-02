Perioadă negativă pentru Știința. Trei înfrângeri la rând într-o săptămână. Toate înregistrate în compania unor echipe cu bugete net superioare, dacă este să găsim un alibi. Și toate înregistrate la capătul unor meciuri pe muchie de cuțit, dacă este să punem sare pe rană. După 2-3 la București, pe terenul liderei Diviziei A1, CSM și după 1-3 acasă, cu vice-campioana Elveției, Sm’Aesch, în returul „optimilor” Cupei Challenge, a venit un nou eșec în tie-break. Sâmbătă, studentele au pierdut cu 3-2 partida de pe teren propriu cu rivala pentru ocuparea locului 3 în campionat, CSM Târgoviște. Gazdele au condus cu 1-0 și 2-1 și au avut 12-10 în tie-break. N-a fost de ajuns. După cum nu a fost de ajuns nici faptul ca oaspetele au pierdut-o chiar la prima minge a setului patru pe Veronika Hroncekova, accidentată la genunchi. Cu o bancă mai lungă, cu un lot mai valoros și cu o Milagros Collar la superlativ (35 de puncte, Doamne-Dumnezeule!), CSM Târgoviște a sancționat disfuncționalitățile (și au fost destule, de la construcție la atac, de la blocaj la apărare) din jocul Științei. Ca și în partida retur cu elvețiencele, antrenorul Florin Grapă a efectuat mai multe modificări de componență. Exceptând-o însă pe Filipaș (a cărei contribuție pe finalurile seturilor câștigate de Știința a fost evidentă, dovadă și procentajul de 75%), rezervele n-au adus cine știe ce plus. Asta-i oastea, cu asta defilezi. Știința a câștigat la limită atât primul set (în care a revenit de la 22-23), cât și pe cel de al treilea. Târgoviște, în schimb, când a accelerat, a fost de neoprit. Așa a fost posibil ca în parțialul secund, dâmbovițencele să se desprindă de la 12-10 la 25-13. Și tot așa se explică diferența de șapte puncte din actul al patrulea. În tie-break, Știința a avut șansa ei. A condus cu 12-10, a egalat la 13 pe serviciul greșit al Adinei Roșca și putea pune mingea jos dacă Lupa nu ar fi ales un atac plasat în locul unuia în forță. Așii adevărați s-au aflat însă la două dintre cele trei jucătoare de culoare ale grupării din Târgoviște: Collar și Sousa-Ziegler. Și așii au tăiat toate speranțele echipei băcăuane. Spanioloaica a punctat pentru 14-13, iar brazilianca a încheiat meciul cu un atac în forță. Știința poate reveni pe locul 3 după restanța cu U Cluj. Și mai poate încheia sezonul regulat pe podium. Asta ar însemna însă ca băcăuancele să câștige jocul de duminica viitoare, cu Alba Blaj. Dealu-i abrupt. Și, după un sezon în care ai reușit să ajungi mai departe decât se preconiza, pare din ce în ce mai greu să-l urci. Știința: Kapelovies 1 punct, Cazacu 11p., Lupa 9p., Faleș 15p., Sipoș 3p., Rogojinaru 19p., Albu- libero. Au mai jucat: Ciocian 4p., I. Radu, Filipaș 7p., Djuric, Ciucu- libero. CSM Târgoviște: Calotă 2p., Trică 18p., Fairs 3p., Hroncekova 8p., Otasevic 15p., Collar 35p., Durr-libero. Au mai jucat: Roșca 1p., Sousa-Ziegler10p., Marciu 5p., Smith. Altă săptămână plină Perioada de foc a Științei continuă. Cu alte trei meciuri într-un interval de cinci zile. Din fericire, toate sunt la Bacău. Primele două vor avea loc marți și joi, de la ora 14.00. Și se prezintă ca simple jocuri de antrenament. Marți, studentele primesc vizita penultimei clasate, Medicina, într-un joc devansat cu o zi din cadrul rundei a 16-a, pentru ca joi să urmeze restanța din etapa a 12-a, cu U NTT Data Cluj. Conform programării inițiale, ambele partide trebuiau să se dispute în deplasare, însă adversarele Științei au acceptat ca întâlnirile să aibă loc în Bacău. Săptămâna se va încheia cu o confruntare de foc. Duminică, 18 februarie, de la ora 14.45, echipa antrenată de Florin Grapă va primi vizita campioanei Alba Blaj, în penultima etapă a sezonului regulat. Rezultatele complete ale etapei a 15-a: U NTT Data Cluj- Dinamo București 3-0, CSM Lugoj- Penicilina Iași 3-1, Agroland Timișoara- CSM București 0-3, Știința Bacău- CSM Târgoviște 2-3, Volei Alba Blaj- Medicina Târgu-Mureș 3-0. Clasament Divizia A1 1. CSM București 15 14 1 44-7 42p.

2. Volei Alba Blaj 15 13 2 40-8 39p.

3. CSM Târgoviște 15 11 4 36-19 31p.

4. Știința Bacău 14 9 5 31-17 29p.

5. Agroland Timiș. 15 10 5 32-29 29p.

6. CSM Lugoj 15 5 10 19-33 15p.

7. Dinamo București 15 4 11 18-36 13p.

8. U NTT Data Cluj 14 4 10 14-33 11p.

9. Medicina Tg. Ms. 15 2 13 11-41 7p.

10. Penicilina Iași 15 2 13 11-42 6p.

