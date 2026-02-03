Grădinița nr. 18 din Bacău va fi demolată din cauza riscului seismic; autoritățile aprobă construirea unei clădiri noi

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 din municipiul Bacău urmează să fie demolată, după ce un raport de expertiză tehnică a stabilit că imobilele se află în cea mai ridicată clasă de risc seismic.

Potrivit raportului de expertiză, clădirile Grădiniței nr. 18, situate pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 8, au fost încadrate în clasa de risc seismic Rs I. Expertul a recomandat, prin varianta a doua a expertizei, demolarea tuturor construcțiilor existente, întrucât costurile necesare pentru consolidare și aducere la standardele prevăzute de normele tehnice în vigoare depășesc valoarea de inventar a acestora.

În locul clădirilor actuale se propune realizarea unei construcții moderne, care să respecte normele actuale de siguranță și securitate la incendiu.

Ca urmare a concluziilor expertizei și în conformitate cu Legea nr. 212/2022 privind reducerea riscului seismic al clădirilor, raportul a fost transmis către Ministerul Educației și Cercetării și către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea includerii obiectivului în Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”.

La data de 26 noiembrie 2025, autoritățile locale au primit notificarea oficială de includere a proiectului „Demolare și construire Grădiniță cu Program Prelungit nr. 18, Municipiul Bacău” pe lista de sinteză a obiectivelor propuse spre finanțare prin programul guvernamental menționat.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 546 din 28 noiembrie 2025, Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat acordul Unității Administrativ-Teritoriale pentru includerea investiției în Programul Național „Școli Sigure și Sănătoase”.

În ședința Consiliului Local din 30 ianuarie 2026 a fost aprobată și hotărârea privind indicatorii tehnico-economici ai investiției, necesară pentru demararea etapelor următoare ale proiectului. Finanțarea obiectivului va fi asigurată din fonduri alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, completate din bugetul local.

Implementarea hotărârii va fi realizată de Primarul municipiului Bacău, prin Direcția Tehnică – Serviciul Tehnic-Investiții, iar actul administrativ va fi transmis Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

Noua grădiniță urmează să ofere condiții moderne și sigure pentru desfășurarea activităților educaționale, în concordanță cu cerințele actuale de siguranță seismică și funcțională.