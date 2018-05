Weekend plin în micuțul oraș Dărmănești, unde, timp de două zile, a avut loc prima ediție a Târgului Gospodăriilor de Produse Montane „La porțile Nemirei”.

Evenimentul, purtând marca „Fabricat în Dărmănești”, a fost organizat în piațeta din fața primăriei, de către autoritățile locale, în colaborare cu Asociația pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA, GAL Valea Muntelui, cărora li s-a alăturat și cunoscuta firmă Degustarium din Ghimeș.

Alături de invitații speciali veniți din Capitală și din țară – George Sava, secretar general adjunct la Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, director general APIA, Vasile Asandei, directorul ADR Nord Est, la momentul inaugural au fost prezenți și reprezentanții autorităților județene – prefectul Maricica Luminița Coșa, președintele CJ Bacău, Sorin Brașoveanu, precum și reprezentanți ai parlamentului – Geo Popa, ministru secretar de stat în Ministerul Culturii, Constantin Avram, deputat ALDE, alături de primari ai localităților de pe Valea Muntelui și șefii instituțiilor agricole județene ș.a.

„Nu am putut face acest eveniment fără implicarea activă a Asociației MONPTESA, a Grupului de Acțiune Locală «Valea Muntelui» și, firește, a firmei «Degustarium» din Ghimeș, care are mult mai multă experiență decât noi. Și pentru că tot suntem în an centenar, am învățat încă o dată că, unindu-ne, devenim mai puternici. Prin urmare, astăzi, ne-am unit 14 primării din zona montană, de la Târgu Ocna și până la Ghimeș, chemând alături de noi peste 70 de producători care au expus la vânzare mai mult de 250 de produse”, a declarat Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești. La rândul său, prefectul Bacăului, Maricica Luminița Coșa, le-a mulțumit expozanților și primarilor localităților din care provin, invitându-i pe toți să-și spună „of-ul” ori de câte ori vor simți nevoia „pentru a vă ușura munca de zi cu zi”.

„Singur, nu sunt nicidecum mai important decât dvs, dar împreună, într-adevăr, devenim cu toți cu adevărat importanți. (…) Mi-a plăcut ce am văzut astăzi, este o conjuctură foarte bună. Trebuie să maximizăm potențialul județului, pentru că suntem într-o zonă formidabilă, cu agricultură, industrie alimentară și, mai ales, cu produse montane de excepție”, a punctat președintele CJ, Sorin Brașoveanu.

„Nu ne puneți în brațele hypermarketurilor”

A urmat o prelungită vizită pe la standurile tuturor gospodarilor, precum și pe la expoziția de animale din oborul săptămânal, unde invitații au admirat munca fermierilor, oprindu-se pentru a degusta din produsele obținute în gospodării și, totodată, pentru a discuta cu expozanții, dar, mai ales, a le asculta părerile și neajunsurile cu care se confruntă, în general, producătorii agricoli și operatorii din turism. Au expus sculptori în lemn sau piatră, producători de brânzeturi, de dulcețuri și gemuri din fructe de pădure, prăjituri și copturi tradiționale, apicultori, pictori, meșteșugari ș.a.

„Sunt produse tradiționale, din munții noștri. Au dispărut sondele, iar acum facem bunătăți din rețete moștenite de la bunii noștri”. „Vrem să ne spijiniți mai bine, astfel încât țăranul să nu stea la tarabă să vîndă produsul sau să-l dea la samsari, ci să poată mandata pe cineva să-i intermedieze produsul. Să găsim o nișă pentru produsele făcute în gospodărie, nu ne puneți în brațele hypermarketurilor, nu putem concura cu ele. Avem produse cu o valoare mult mai mare decât tot ce găsiți pe rafturile marilor magazine. Țăranul nu cumpără laptele și face caș, ci îl produce.

Nu vrem să industrializăm satul, ci să-l păstrăm, așa cum a fost de sute, de mii de ani. Acolo, copilul învață cum se face cașul, cârnațul, fără ca statul să cheltuie cu educația lui. Iar, copilul, când vede că, prin ce face, aduce bani în familia lui, nu se va mai grăbi să plece din țară”, au transmis expozanții.

„Terminați cu ajutorul social, puneți oamenii la treabă!”

Prima zi a Târgului a inclus cu o întâlnire dintre oficialități și reprezentanți ai expozanților, de departe cel mai așteptat și spumos moment din programul acțiunii. Fermierii și producătorii, dar nu numai, și-au putut exprima nemulțumirile și propune, totodată, schimbările care ar trebui făcute legislației, în general. Expozanții au insistat pe subiectul lipsei căilor de acces din partea montană (drumul Slănic Moldova – Poiana Sărată), totodată, arătând acuzator spre birocrația execesivă din domeniile sanitar-veterinar, fiscal, sănătății publice, subvențiilor agricole și nu numai, și ridicând atât problemele existente în transumanța prin proprietățile Romsilva sau prin cele particulare, ale lipsei cadrelor medicale specializate în balneo-fizio-terapie sau ale greutăților privind exploatarea izvoarelor sărate etc.

„Am o plantație de zmeur, de aproape un hectar, înființată exclusiv pe banii mei. Dar, pentru că lipsesc câteva zeci de metri pătrați, nu pot lua subvenții de la stat. Am o pensiune care, de când există, nu am ieșit pe «plus» cu ea. Și asta pentru că sunt singura în zonă care fac șezători pe banii mei, fac gratis seri tematice cu cei de la «Habitat for Humanity», am făcut «Școala altfel» cu sute de copii, fără iau un ban. Niște turiști nemți mi-au spus, deunăzi, la ei a dispărut acum 300 de ani tot ce avem noi. Or, copilul meu, student în anul I la Cambridge, mi-a spus «Mamă, te rog, nu mai munci, că nu mă mai întorc!». Copiii să nu mai plece din țara asta bogată, cu oameni buni și muncitori. Ajutați-ne, domnilor care ne conduceți!!!”, a fost mesajul emoționant transmis de Simona Drilea, fermier și operator din turism din Asău.

„Am 600 de oi, rasă specială, și le vând la jumătate din jumătate de preț. Nu mai vreau să cresc oi, deși am stat 14 ani în Occident, am făcut fabrici acolo, am firmă aici și acolo și mi-aș dori să mă întorc într-o Românie normală, să nu mai fim priviți cu aroganță de funcționari. Domnilor tineri, scoateți babalâcii pe care-i aveți în ministere și puneți tineretul în locul lor. Altfel, ne pleacă afară copiii, inclusiv ciobanii noștri. Și, terminați cu ajutorul social, puneți oamenii la treabă, asta e misiunea noastră: să muncim, nu să stăm!!!, a încheiat apoteotic Gheorghe Milea, un cunoscut antreprenor din zonă.

1 of 20

Pe scena amenajată în fața primăriei Dărmănești, artistul popular George Cojocărescu a încântat publicul cu atât de apreciatul cântec popular scris de Grigore Leșe, „Cântă cucu, bată-l vina”, dar și alte piese din tezaurul folcloric. Au mai evoluat și Ansamblul „Gospodarii de pe Valea Asăului”, taraful de la „Târgu Ocna”, Asamblul „Cununa Asăoanilor”, Corul „Cantus” din Dărmănești, Ansamblul „Fii Dărmăneștilor”, „Mugurașii” din Asău și alți soliști vocali din zonă.