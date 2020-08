Primarul Gheorghe Tilibașa nu și-a ascuns deloc mâhnirea când a văzut că unii dintre candidații săi recurg la minciuni și calomnii, doar-doar vor câștiga ceva simpatie printre locuitorii comunei.

”Deși campania electorală ar trebui să înceapă din data de 28 august, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Glăvănești, Păncescu Viorel, a considerat că este peste lege și nu este obligat să o respecte, motiv pentru care a început să facă declarații tendențioase la adresa mea, cu un vădit scop electoral.

Pentru început voi aborda punctual toate aspectele precizate de candidatul PSD, Păncescu Viorel, și voi indica aspecte clare și nu vorbe cum o face acesta. Voi oferi răspunsuri concrete, din respect pentru locuitorii comunei Glăvănești”, Gheorghe Tilibașa, candidat PNL

”PSD nu a vrut să dea bani comunei noastre pentru că nu sunt de-al lor”

”Proiectul privind alimentarea cu apă curentă și canalizare a fost finalizat din anul 2019, cu o valoare de circa 2 milioane de euro, mare parte din acești bani fiind din fonduri europene. Proiectul a avut la bază autorizări și avize ale tuturor structurilor abilitate, a fost verificat de foarte multe ori de reprezentanții instituțiilor ce gestionează fondurile europene și totul a fost făcut într-un mod corect și responsabil.

Până la acest moment nu există nicio persoană care nu poate beneficia de serviciile acestui proiect finalizat. Se găsesc unii să mă critice deoarece, chipurile, nu am reușit să cheltui banii din surse atrase. Dragi cetățeni, vreau să lamurim un aspect. În anul 2017, la sediul primăriei din Glăvănești a avut loc o ședință la care a participat președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, alți membri din consiliul local precum și candidatul PSD la funcția de primar.

Deși soția domnului Brașoveanu este din satul Răzeșu, a afirmat și a insistat că atât timp cât PSD nu conduce Glăvăneștiul, această comună nu va primi niciun ban. Iar cel care dorește ca astăzi să conducă Glăvăneștiul a fost singurul care a salutat decizia președintelui Consiliului Județean. Un astfel de om nu face bine comunei. Pâncescu Viorel vrea să facă școli moderne, iluminat public, apă și canalizare, drumuri asfaltate, dar unde să mai facă dacă le-am făcut eu? Iar în ceea ce privește licitațiile, aici se înscrie cine vrea”, a mai declarat Gheorghe Tilibașa.

”Am asfaltat mai mult decât toate comunele din jur”

Gheorghe Tilibașa a mai spus și că ”observ că se discută de comunele vecine gen Dealu Morii, Motoșeni, Răchitoasa sau Podu Turcului cum că în acestea s-ar fi petrecut mare lucru. Nu vreau să critic activitatea primarilor din aceste comune, sunt oameni gospodari și mă aflu în relații bune cu aceștia. Dar nu cumva primarul comunei Răchitoasa este primar din partea partidului PNL? Așa îmi amintesc din 2016. Proiecte de alimentare cu apă potabilă și canalizare nu are niciuna din aceste comune, Glăvănești fiind singura de pe această vale cu astfel de condiții și asta pentru că m-am luptat să aduc bani europeni și să dezvolt comuna la standarde europene.

În aceste comune s-au asfaltat drumuri? Nu domnilor! Drumul de la Motoșeni la Stănișești este drum județean ca și cel de la Motoșeni la Fântânele, iar cel ce asfaltează este Consiliul Județean Bacău pentru că îl are în administrare. Drumul de la Burdusaci la Dumbrava din comuna Răchitoasa este singurul drum comunal asfaltat așa cum și la Podu Turcului sunt puțini kilometri de drum comunal asfaltat. Ori în cazul Glăvăneștiului există asfalt la Răzeșu, Muncelu, Frumușelu iar în urmă cu foarte puțin timp s-a aprobat și asfaltarea drumurilor comunale din satul Glăvănești. De ce? Pentru că am atras fonduri guvernamentale și europene, ceea ce voi face și în viitor”.

”Să te iei de familia cuiva, doar pentru că vrei să ajungi primar este un gest de lașitate”

”Cel mai perfid lucru mi se pare ca un bărbat, că e candidat sau nu, nu are importanță, să ajungă să critice familia oponentului său, soția și copiii. Dăm dovadă de mare bărbăție în acest fel. Verificând pe internet observăm că un clan reprezintă o grupare de oameni constituită pentru activități infracționale. Soția mea este administrator de firmă, corectă, decentă și ca întotdeauna și-a exprimat dorința de a nu fi implicată. Spuneți-mi mie ce activități infracționale face ea? Sau fiul meu care este de profesie inginer și o sprijină pe soția mea în administrarea firmei și permanent este pe câmp cu utilajele agricole.

Să nu mai spun de fiica mea ce și-a tocit coatele pe băncile facultăților, spre deosebire de cei ce critică în acest articol, iar în prezent este avocat în Baroul Bacău și încearcă, la fel ca și alții, să își croiască un drum în viață într-un mod onest, corect și cinstit. Și acum întreb: Unde e acest clan mafiot de care vorbesc Păncescu, Floroiu și Benea. Arătați-mi, domnilor, unde sunt eu condamnat! Ca și în celelalte campanii electorale tot vă legați de faptul că aș fi eliberat soției mele adeverințe pentru a obține bani de la APIA. Nu domnilor! Nu am eliberat adeverințe!

Ca orice fermier muncitor și soția mea, ca administrator, primește subvenție de la stat. Nu îi dau eu. ANI s-a sesizat cu privire la diferite aspecte privind societatea soției mele, a efectuat verificări și a stabilit că soția mea trebuia să primească acei bani întrucât muncea acele terenuri pentru care s-au emis adeverințele și totodată s-a clasat acel dosar fără să îmi fie mie imputat ceva anume! Și asta de ce? Pentru că mă străduiesc să fiu cât mai corect.

Tot aceștia mai spun că am furat pământurile oamenilor. Toate terenurile muncite de soția și fiul meu sunt în mare parte sub formă de arendă, contracte ce au fost semnate într-un mod corect, cinstit și legal. Mai mult de atât, anual, ne onorăm plățile în cereale sau în bani față de arendatori astfel că nu am auzit pe nimeni să se plângă că le-aș munci terenul în mod abuziv. Ori în cazul de față, deși anul curent a fost unul secetos, societatea soției mele a fost singura din zonă care a dat arendă către toți proprietarii de terenuri cu care are întocmit contract de arendă. Așa că, domnilor, fiți decenți și nu aruncați minciuni și jigniri către oponenții dvs. Fiți bărbați, nu lași”, a conchis Gheorghe Tilibașa.