Georgiana, tânăra de 19 ani dispărută pe 1 iulie din Buhuși, a fost găsită fără viață în canalul de fugă al râului Bistrița

Trupul Georgianei, tânăra de 19 ani dată dispărută pe 1 iulie, a fost găsit fără viață în canalul de fugă al râului Bistrița.

Dispariția fusese anunțată la începutul lunii de familia care a alertat autoritățile după ce fata nu s-a mai întors acasă.

Potrivit informațiilor inițiale, corpul victimei a ieșit la suprafață joi seară, iar polițiștii și pompierii au intervenit imediat, reușind recuperarea cadavrului.

Tânăra fusese căutată zile la rând, inclusiv cu echipe de scafandri, însă eforturile de până acum nu dăduseră rezultate.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările tragediei.

Ancheta vizează, între altele, dacă decesul a fost provocat de un accident sau dacă există indicii privind săvârșirea unei fapte violente. Trupul neînsuflețit urmează să fie supus necropsiei.

Ancheta este în curs.