Fundația de Sprijin Comunitar lansează proiectul „Devin « OM MARE » prin Educație și Voluntariat!”

Fundația de Sprijin Comunitar (FSC), organizație recunoscută pentru activitatea sa de peste 25 de ani în sprijinul copiilor și comunităților vulnerabile, anunță lansarea proiectului „Devin « OM MARE » prin Educație și Voluntariat!”, proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025 conform Legii nr. 350/2005. Prin acest proiect, FSC își propune să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor și adolescenților din județul Bacău, printr-o combinație de educație non-formală, sprijin psihologic și implicare civică, punând accent pe solidaritate și colaborarea dintre generații.

Scopul proiectului este de a sprijini 150 de copii din comunele Motoșeni, Stănișești, Dealu Morii și din municipiul Bacău, beneficiari ai Cluburilor cu Lipici, precum și 40 de voluntari tineri din cadrul Centrului de Voluntariat al FSC. Activitățile vor fi variate și adaptate nevoilor fiecărui grup: de la ateliere non-formale, sesiuni de consiliere psihologică de grup și jocuri educative, până la meditații online la limba română și matematică, oferite de voluntari instruiți. În paralel, voluntarii vor fi sprijiniți să se dezvolte ca lideri printr-un program de training în leadership și management de proiecte, dobândind competențe utile atât pentru activitățile din proiect, cât și pentru parcursul lor personal și profesional.

Rezultatele așteptate sunt ambițioase: îmbunătățirea performanțelor școlare pentru copiii beneficiari, reducerea riscului de abandon școlar, consolidarea abilităților sociale și emoționale, creșterea încrederii în sine și a motivației pentru învățare. De asemenea, prin activitățile de formare, 40 de voluntari vor deveni mai pregătiți pentru a lucra cu copiii și pentru a iniția proiecte cu impact în comunitate, transformându-se în modele de implicare și responsabilitate civică. Proiectul va contribui astfel la crearea unei rețele solide de sprijin între copii, tineri și comunitatea locală.

Valoarea totală a proiectului este de 109.938,5 lei, din care 98.944,65 lei reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Bacău. Restul sumei de 10.993.85 lei este asigurată de Fundația de Sprijin Comunitar prin contribuții proprii și activități de fundraising. Proiectul se desfășoară în perioada 2 septembrie – 14 noiembrie 2025.

„Credem cu tărie că educația, solidaritatea și voluntariatul sunt piloni esențiali pentru viitorul comunității noastre. Prin acest proiect, oferim copiilor șansa de a-și descoperi potențialul și voluntarilor ocazia de a deveni lideri implicați, capabili să aducă schimbare în jurul lor”, a declarat Gabriela Achihăi, președinte FSC.

Fundația de Sprijin Comunitar continuă astfel tradiția „Cluburilor cu Lipici”, un program cu impact major în comunitățile vulnerabile din județul Bacău, care de mai bine de două decenii previne abandonul școlar și promovează echitatea în educație.