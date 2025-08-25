Fundația Comunitară BACĂU lansează două Școli de Vară STEAM gratuite pentru copii, în localitățile MĂRGINENI și NICOLAE BĂLCESCU

Fundația Comunitară Bacău anunță cu bucurie lansarea a două Școli de Vară STEAM gratuite pentru copii, organizate în parteneriat cu Asociația Door to Outdoor și Școala Gimnazială “Alexandru Piru” în localităţile Mărgineni şi Valea Budului, în perioada 25-29 august 2025, respectiv în parteneriat cu Asociația Door to Outdoor, Fundația Yana și GAL Confluențe Moldave în localitatea Nicolae Bălcescu, în perioada 1-5 septembrie 2025. Activitățile sunt gândite să aprindă curiozitatea copiilor pentru știință, oferindu-le celor mici metode practice și distractive de a învăța noțiuni de știință, tehnologie, inginerie, artă sau matematică.

Evenimentele fac parte din programul național Școli de Vară STEAM, dezvoltat de Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) cu sprijinul PEPCO România și implementat local de Fundația Comunitară Bacău și ajuns în 2025 la a doua ediție. Programul urmărește să deschidă apetitul pentru științe al copiilor din comunități cu acces limitat la educație non-formală și să le ofere șansa de a deprinde abilități esențiale pentru viitor prin joacă și experiment.

„Ne dorim ca fiecare copil din județul Bacău să aibă șansa de a descoperi cât de fascinantă poate fi știința atunci când este predată cu pasiune și prin metode practice. Prin aceste două Școli de Vară STEAM, aducem educația non-formală mai aproape de comunități care au mare nevoie de ea, oferind copiilor nu doar cunoștințe, ci și încrederea că pot reuși. Mulțumim partenerilor noștri, Asociația Door to Outdoor și Fundația Yana, precum și Federației Fundațiile Comunitare din România și PEPCO România, pentru că fac posibil acest demers. Împreună, investim în viitorul copiilor noștri.” — Ozturk Gianina, Președinte, Fundația Comunitară Bacău

Școlile de Vară STEAM la care vor putea participa copiii din județul Bacău sunt:

Școala de Vară Mărgineni pentru copii din clasele V-IX, organizată în perioada 25-29 august la Valea Budului. Tabăra oferă copiilor, timp de cinci zile, ateliere de biologie, geografie, științe aplicate, meșteșuguri și tehnologie, dezvoltând abilități practice, spirit de echipă și adaptareîn natură, sub îndrumarea mentorilor de la Asociația Door to Outdoor.

Școala de Vară Nicolae Bălcescu, pentru copii din clasele V-VIII, organizată în perioada 1-5 septembrie 2025 la Nicolae Bă Tabăra introduce elevii în robotică și STEM prin competiții, proiectare 3D, imprimare, Arduino și mecanisme, dezvoltând creativitatea, gândirea logică și abilitățile practice, de la idee la prototipfuncțional, sub îndrumarea mentorilor de la Asociația Door to Outdoor și Fundația Yana.

Participarea la școlile de vară este gratuită, pe bază de înscriere. Detalii despre program și înscrieri sunt disponibile pe website-ul Fundației Comunitare Bacău, la adresa

Pe parcursul celor 5 zile de școală de vară, sub coordonarea mentorilor cu experiență din programele de educație STEAM derulate în rețeaua fundațiilor comunitare, copiii vor învăța să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor prin știință, să fie creativi și să aplice noțiunile pe care le deprind în situații reale. Prin experimente, jocuri și proiecte de echipă, micii participanți vor descoperi bucuria de a învăța și de a lucra împreună. Activitățile practice din cadrul Școlilor de Vară STEAM sunt menite să încurajeze pasiunea pentru științe, artă și tehnologie, să sprijine integrarea acestora în mediul natural, dezvoltarea spiritului investigativ, cât și a creativității, a imaginației și a capacității de a corela teoria cu practica în domeniile interdisciplinare ale științei. Astfel, Școlile de Vară STEAM susțin evoluția școlară a copiilor mai departe și îi ajută să devină încrezători și pregătiți pentru viitor. În 2024, programul a facilitat accesul la educație științifică altfel pentru peste 1000 de copii din 20 de comunități cu acces limitat la oportunități non-formale din România.

Școlile de Vară STEAM din Mărgineni și Nicolae Bălcescu fac parte dintr-un program național coordonat de FFCR și sprijinit de Pepco România, aflat la a doua ediție în 2025 și desfășurat în 33 de comunități din țară, prin Fundațiile Comunitare Bacău, Banatul Montan, Brașov, Buzău, Cluj, Galați, Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Timișoara, Țara Făgărașului și Vâlcea.

Pentru mai multe informații despre program și pentru înscriere, vizitați https://fundatiacomunitarabacau.ro/portfolio-items/scoli-de-vara-stem/ sau contactați Fundația Comunitară Bacău la contact@fundatiacomunitarabacau.ro sau 0742153885.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactați:

Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) a fost fondată în 2012 și are rolul de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care contribuie la construirea unor comunități conștiente, generoase, incluzive și durabile. Federația susține 16 fundații comunitare însumând peste 10.000 de proiecte și 110 milioane de lei în investiții comunitare. Până în prezent, Fundațiile Comunitare au derulat programe în 32 din cele 41 de județe din România și rețeaua este în continuă creștere.

PEPCO România este lanțul de retail european cu cea mai rapidă creștere, oferind îmbrăcăminte pentru întreaga familie și bunuri de uz casnic. Motto-ul rețelei „Descoperă calitatea, bucură-te de preț” atrage în fiecare lună milioane de clienți. Compania are peste 3.900 de magazine și este prezentă în 18 țări din Europa. În prezent, rețeaua are peste 30.000 de angajați.

La nivel de grup, Pepco desfășoară activități extinse în domeniul dezvoltării durabile pe baza unei strategii care acoperă toate domeniile ESG. Scopul companiei este de a implementa și de a oferi clienților soluții durabile prin reducerea impactului activității asupra mediului și ajută clienții să facă alegeri mai informate și benefice pentru planetă, în fiecare zi. Din punct de vedere social, își propune să diminueze inegalitățile și să ofere șanse egale la un start bun în viața de adult copiilor și adolescenților.

Fundația Comunitară Bacău: Din anul 2013, alături de parteneri și donatori, Fundația Comunitară Bacău susține financiar și cu expertiză inițiative în domenii precum educație, educația pentru sănătate și social, implementând cu interes deosebit proiecte care vizează protecția mediului, implicarea civică și dezvoltarea spațiilor comunitare.