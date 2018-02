Un film lansat, recent, de Sony, în SUA, a fost primit cu critici și îndemnuri la boicot din cauza unei scene în care o gașcă de iepuri atacă un fermier aruncând în el cu mure, știind că omul are alergie la așa ceva. Mămicile supraprotective s-au scandalizat din cauza acestei secvențe și au declanșat un adevărat război împotriva companiei Sony pe motiv că își bate joc de persoanele cu alergii și îndeamnă la hărțuirea copiilor care suferă de așa ceva. Este doar unul dintre nenumăratele exemple de acest gen, în care un eveniment absolut banal declanșează o suprareacție din partea unor oameni. Și nu e vorba de orice oameni pentru că, se pare, problemele de acest gen apar atunci când este vorba despre așa-numita „Generație Y” sau „Generația Mileniului”- cei născuți între 1980 și 2000. Psihologii consideră că această generație se caracterizează printr-un grad sporit de narcisism, un cult al propriei personalități, majoritatea reprezentanților acestei generații punând accent pe imagine, faimă și pe posesia de bunuri materiale. Dar, în interiorul acestui eșantion al populației mondiale se găsește un alt grup, cu caracteristici mult mai radicale, membrii săi fiind numiți „fulgi de zăpadă” deoarece reacționează puternic la cei mai slabi stimuli. Este vorba despre un nucleu social de tineri extrem de sensibili, care se simt jigniți de lucruri extrem de banale dar care, prin reacția exagerată, transmit adevărate șocuri în societate prin intermediul rețelelor sociale. Psihologii susțin că este vorba despre tineri care au fost supraprotejați în copilărie și care au o stimă de sine redusă, adoptând atitudini de victimă. Sunt cei care nu pot face nimic deoarece „alții” nu-i lasă. Cum mereu este de vină altcineva pentru eșecul lor, își perpetuează victimizarea și-și proiectează nemulțumirile asupra altora. Ca urmare sunt pregătiți să protesteze oricând în spațiul real sau în cel virtual. De ce? Ne explică tot psihologii: atacul la adresa celor pe care-i consideră vinovați pentru eșecul lor le crește stima de sine măcar pentru scurt timp. Poate psihologii greșesc. Poate nu există „fulgi de nea”. Poate totul e doar o invenție. Dar, ia gândiți-vă puțin! Nu ați avut niciodată impresia că ați dat peste persoane care se feresc de responsabilități și care consideră că totul li se cuvine? 0 SHARES Share Tweet

