Fuego, oaspete de onoare la Muzeul de Științele Naturii din Bacău

Artistul Paul Surugiu – Fuego a fost prezent ieri la Muzeul de Științele Naturii „Ion Borcea” din Bacău, unde a avut loc vernisajul expoziției „BUCĂȚI DE RAI – tematica naturii în arta plastică românească modernă și contemporană”.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” și coordonat de managerul instituției, dr. Gabriela Gurău, a reunit un public numeros: iubitori de artă, personalități culturale, reprezentanți ai presei și prieteni apropiați ai artistului.

Expoziția cuprinde o selecție de lucrări din colecția privată a lui Fuego, dar și tablouri pictate chiar de artist, inspirate de frumusețea naturii – flori, case tradiționale și peisaje românești.

„A fost o seară minunată, cu oameni calzi și momente de suflet. Mă bucur să pot duce arta mea în locuri speciale și să împărtășesc publicului această pasiune. Mulțumesc doamnei Gabriela Gurău și echipei muzeului pentru organizarea impecabilă, dar și curatorului Marilena Murariu, care a vorbit atât de frumos despre mine și despre lucrările mele”, a declarat Fuego.

Expoziția „Bucăți de Rai” poate fi vizitată până la data de 9 ianuarie 2026, de marți până duminică, între orele 8:00 – 16:00.