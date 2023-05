Fruntași la ajutoare sociale

Ultimele date statistice, afișate pe site-ul Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), arată că județul Bacău deține în continuare un loc de frunte în ceea ce privește numărul beneficiarilor de sprijin financiar din partea statului. Dacă luăm ca exemplu numai ajutorul social (Legea 416/2001, a venitului minim garantat), vom vedea că la acest capitol județul nostru se menține de luni bune pe locul II. Astfel, în martie (ultima lună raportată de ANPIS), din județul Bacău, cu o populație de 599.415 locuitori, au primit ajutor social 9.285 familii și persoane singure.

Bacăul este depășit doar de județul Dolj care are 10.461 familii și persoane singure beneficiare, dintr-un număr de locuitori de 599.558 persoane. Totuși, dacă raportăm numărul beneficiarilor la populație, mai sunt județe care ating aceeași proporție. Bunăoară, în județele Vaslui sunt 7.285 beneficiari la o populație de 372.825 persoane, Vrancea-5.085 (334.056), Buzău-7.707 (403.807) etc. În același timp, însă, județul Argeș, de exemplu, cu o populație de 566.903 persoane (apropiată de cea a Bacăului), are numai 5.437 beneficiari. Și trebuie să mai spunem că în județul nostru, în loc să scadă numărul beneficiarilor, dimpotrivă, crește.

În martie 2022 au primit ajutor social 8.939 familii și persoane singure, cu 346 mai puține decât cele care au beneficiat în aceeași lună din anul în curs. Suma totală achitată în martie 2023 a fost de 2.808.619 lei, iar anul trecut, în aceeași lună, s-au plătit ajutoare sociale în sumă de 2.484.155 lei. Suma medie pe beneficiar a fost anul acesta de 302,49 lei față de 277 lei, în martie 2022. Amintim că, potrivit Legii 416/2001, cu completările și modificările ulterioare, familiile și persoanele singure sărace au dreptul la un ajutor social al cărui cuantum diferă în funcție de numărul membrilor componenți.

Astfel, familiile cu o persoană primesc lunar 169 lei. Cele cu 2 persoane iau 305 lei, cu 3-427 lei, 4-529 lei și cele care au în componență 5 membri beneficiază de 630 lei. În cazul familiilor cu peste 5 copii, la această sumă de 630 lei, pentru fiecare persoană în plus, se adaugă câte 44 lei.