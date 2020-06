La începutul acestui an, domnul profesor Constantin Călin a susținut la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău o conferință despre răbdare. M-am tot gândit de atunci la cuvintele pe care ni le-a spus și cred că am început să înțeleg mult mai bine importanța răbdării. Iar în lunile din urmă am și avut ocazia să o exersez… ca noi toți… Profesorul Constantin Călin ne-a transmis atunci mai multe idei despre răbdare, dintre care am reținut, în mod special: „Răbdarea se dezvoltă în timp, prin exercițiu”, „Treburilor le stă bine terminate”, „Răbdarea se educă prin ascultare, care, în ziua de astăzi, lipsește”, „E dificil să lupți cu răbdarea”, „De cele mai multe ori, ești obligat să ai răbdare de-a lungul întregii vieți”, „Dacă nu știi întrebarea, nu vei afla răspunsul”. Mie mi-a plăcut ideea „Treburilor le stă bine terminate”, deoarece ai nevoie de răbdare ca să duci la bun sfârșit o sarcină. Și o sarcină terminată îți dă o stare de bine, de mulțumire. Copiii ar trebui să își dezvolte răbdarea cu ajutorul părinților și al profesorilor, deoarece, când vor crește, nimic nu va veni de-a gata. Va trebui să muncim întâi, să dăm, și apoi să primim ceva la schimb. Rezultatele sunt fructele răbdării. Pe care le primim la examenele școlare sau la examenele vieții. Consider că acest subiect ar fi fost potrivit pentru copii, adolescenți și tineri, deoarece i-ar fi ajutat să vadă lucrurile și din alte puncte de vedere. De aceea, recomand participarea copiilor la orice eveniment pe această temă, pentru că ne ajută să conștientizăm de ce trebuie să avem răbdare și cum se dezvoltă răbdarea.

Ana – Maria Braiș, 10 ani, elevă la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” și la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău