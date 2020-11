Teama de „ceea ce mi s-ar putea întâmpla” este o senzație pe care o au mulți oameni. Dar cine sunt acești oameni? Gândirea și acțiunea lor reprezintă modul tău de a fi? Reprezintă idealul tău? Tu vrei să fii ca ei? Te rog, nu răspunde acum, lasă-ți vorbele pentru finalul discuției, căci cu siguranță atunci ele vor fi prețioase!

Dispoziție, stare de spirit… cât de înaltă este acum tonalitatea emoțională în sufletul tău? Nu mai este un secret pentru nimeni că pesimismul ține de starea noastră sufletească, în timp ce optimismul ține mai degrabă de voința noastră. Știu, este greu să te simți bine atunci când te copleșesc nemulțumirile și realizezi că nu poți face nimic. Atunci intervine imediat frica…

Frica de schimbare, frica de iubire, frica de boală, frica de necunoscut, frica de abandon și toate celelalte ne fac să ne comportăm ca și cum am fi cu adevărat dezechilibrați. Totuși, de câte ori nu ne-am demonstrat că având încredere în Dumnezeu, putem avea încredere în ziua de mâine? Acum, în acest moment, de ce s-ar schimba lucrurile? Întotdeauna trebuie să ne bazăm pe lucrurile care funcționează. Am de fiecare dată sentimentul că va veni acea zi, și nu este departe, acel moment în care împlinirea, fericirea și adevărul vor ieși din nou la suprafață, căci ce ne-am face noi fără speranță? Nu contează de unde venim, ci cum trăim și ceea ce suntem. Cel mai mult contează bunătatea noastră prin faptele pe care le facem și așa se naște această regulă nescrisă: „Să fim buni!“ Orice ai întreprinde, să faci cu bunătate, orice dorești cuiva și binecuvântezi, să se întoarcă la tine și la fel este vorba și pentru rău. Niciodată nu trebuie să gândim „răul” pentru că ne va afecta în primul rând pe noi! Este efectul de boomerang. Atunci când suntem iubitori, tot și toate cooperează pentru a înfăptui binele. Atunci ce rol mai are frica în toată această poveste? Este bună la ceva în viața noastră? Cel mai important lucru este să fii mereu în armonie cu Dumnezeu în sufletul tău, deoarece atunci când vei avea o problemă, înainte de a se instala frica incontrolabilă, vei găsi puterea să speri și să găsești o soluție de rezolvare cât mai curând posibil. Alegerea nu este grea! Nu există îndoială în această privință și nimeni nu posedă niciodată toate avantajele! Ce ar fi să ne punem mintea la contribuție și să găsim o modalitate prin care să învingem frica înainte de a ne acapara cu totul? Mai ales că de ceva timp încoace, aceasta ne este impusă și justificată de alții, nu de noi! Cum am putea face acest lucru?… se aud în cor vocile tuturor. Dacă tot m-ați provocat la această discuție, să vorbim deschis: astăzi în forma ei actuală, frica, poate că justifică anumite schimbări ce au avut loc în viața noastră, schimbări cu care cei mai mulți nu au fost de acord nicio clipă! Și nu vă contrazic! Dar haideți să ne gândim ce am putea face noi, oamenii simpli, dar cu inimă mare.

Până acum nu am fost în stare să controlăm această situație distrugătoare, nu-i așa? Însă știm că această frică ne face rău și de aceea împreună vom găsi formula potrivită pentru a o distruge. Gândiți-vă la un lucru cert: 75% dintre noi suntem neatinși de această „molimă”. Cred cu tărie că este o oportunitate să acționăm acum, să elaborăm un plan prin care să „vindem” această frică celor care ne-au dat-o pe degeaba! Gândiți-vă ce înseamnă acest lucru: mult timp, foarte mult timp vom trăi fără acest sentiment distrugător! Să pariem pe inteligența noastră, pe bunătatea noastră și să pariem pe responsabilitatea noastră! Niciodată pe frică! Cu siguranță va funcționa atunci când vom acționa la unison! Imaginea reprezentată la final: lumină, speranță, bunăstare și pace în lume și toate acestea bazate numai pe dragoste. Dragostea care îi leagă pe oameni este cel mai mare dar al lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu spune „Urmați-mă!“ Mergând pe această cale, vei simți întotdeauna bucurie și liniște în suflet, un sentiment permanent de siguranță, căci ceea ce numesc oamenii astăzi „frică”, nu este permisă unui om credincios. Spun acest lucru pentru că dragostea lui Dumnezeu vindecă omul bun, îl vindecă de „frică” de fiecare dată!

Carmen Barcan, terapeut