Cine ar fi crezut că în ianuarie o să ningă? În nici un caz șoferii, care au cam fost luați prin surprindere de ninsoare și, mai ales de polei. Un strat de 4-5 cm de zăpadă a paralizat ieșirile din Bacău, mai ales din cauza unor TIR-uri care nu erau echipate corespunzător. Neadaptarea vitezei la condițiile de trafic a produs mai multe accidente ușoare atât în oraș cât și pe șoselele județene.

