Fotbalul băcăuan la 360 de grade

Situația la zi a fotbalului băcăuan reprezentat de FC Bacău în liga secundă și de Aerostar, Vitorul Onești și FC Bacău în eșalonul al treilea. FC Bacău vine după cea mai drastică înfrângere stagională, 0-4 la Târgoviște într-un joc în care gazdele, mari favorite, conduceau cu 3-0 după doar 18 minute de joc.

Pentru „alb-roșii”, care cu o rundă mai devreme reușiseră o splendidă victorie cu 3-0 în fața ASA-ului, programul competițional din această perioadă nu este deloc unul ușor, în condițiile în care runda viitoare, băcăuanii vor primi vizita lui Sepsi, după care se vor deplasa pe terenul liderei Corvinul.

În Liga 3, Aerostar a câștigat derby-ul citadin cu FC Bacău 2 și și-a consolidat poziția a treia, pe care speră să rămână și după confruntarea de șase puncte, de acasă, de vineri, contra Vasluiului, iar Viitorul Onești a înregistrat a doua înfrângere în campionat, cedând cu 0-2 pe terenul CSM-ului Vaslui.

Acest tur de orizont nu putea exclude Liga 4, una care, etapă de etapă, oferă surprize. Prin urmare, rezultatele înregistrate în ultima rundă în Liga 2, Liga 3 și Liga 4, clasamentele, programul următoarelor confruntări, cu precizarea că în Liga 2 vom avea pauză la finalul acestei săptămâni.

Liga 2

Rezultatele etapei a noua : FC Bihor Oradea- FC Voluntari 1-1, CS Tunari- Metalul Buzău 2-4, Concordia Chiajna- Politehnica Iași 2-0, CS Dinamo București- CS Afumați 0-0, CSM Reșița- CSM Slatina 2-0, Chindia Târgoviște- FC Bacău 4-0, CSC Șelimbăr 1599 –AFC Câmpulung Muscel 2022 5-0, Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița 1-4, Corvinul Hunedoara- Steaua București 0-0, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe- Ceahlăul Piatra Neamț 1-0, ASA Târgu-Mureș- Gloria Bistrița 3-0.

Programul etapei viitoare/ vineri, 17 octombrie, ora 17.30 : Politehnica Iași- CS Dinamo București. Sâmbătă, 18 octombrie, ora 11.00 : Metalul Buzău- CSC Dumbrăvița, AFC Câmpulung Muscel 2022- Olimpia Satu-Mare, Steaua București- CSC 1599 Șelimbăr, FC Bacău- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe, Gloria Bistrița- Chindia Târgoviște, FC Voluntari- ASA Târgu-Mureș, CS Afumați- CSM Reșița, CS Tunari- Concordia Chiajna. Ora 12.30 : Ceahlăul Piatra Neamț- Corvinul Hunedoara. Duminică, 19 octombrie, ora 11.00 : CSM Slatina- FC Bihor Oradea.

Clasament

1 Corvinul Hunedoara 9 7 2 0 15-5 23p.

2 FC Bihor Oradea 9 7 1 1 22-9 22p.

3 Chindia Târgoviște 9 6 2 1 20-5 20p.

4 ASA Tg. Mureș 9 6 1 2 20-8 19p.

5 FC Voluntari 9 5 3 1 10-6 18p.

6 Steaua București 9 5 2 1 15-12 17p.

7 Concordia Chiajna 9 5 1 3 19-9 16p.

8 CSM Reșița 9 5 1 3 19-10 16p.

9 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 9 5 1 3 9-8 16p.

10 CS Afumați 9 4 2 3 11-8 14p.

11 Politehnica Iași 9 4 2 3 10-8 14p.

12 Metalul Buzău 9 4 1 4 12-10 13p.

13 Ceahlăul P. Neamț 9 3 2 4 7-16 11p.

14 CSM Slatina 9 2 3 4 8-11 9p.

15 FC Bacău 9 2 3 4 10-14 9p.

16 CSC Dumbrăvița 9 2 1 6 14-19 7p.

17 CS Dinamo București 9 1 4 4 6-12 7p.

18 CS Tunari 9 1 3 5 10-18 6p.

19 Gloria Bistrița 9 1 3 5 7-17 6p.

20 CSC 1599 Șelimbăr 9 1 2 6 11-15 5p.

21 Olimpia Satu-Mare 9 1 1 7 9-24 4p.

22 AFC Câmpulung Muscel 9 1 1 7 5-25 4p.

Liga 3/ Seria 1

Rezultatele etapei a șaptea : AFC Odorheiul Secuiesc- CSM Adjud 1946 0-1, FC Bacău 2- Aerostar Bacău 0-2, Știința Miroslava- ACS USV Iași 1-1, CSM Bucovina Rădăuți- Șoimii Gura Humorului 0-1, CSM Vaslui- Viitorul Onești 2-0, Cetatea 1932 Suceava- CS Gheorgheni 2-1.

Programul etapei viitoare/ vineri, 10 octombrie, ora 15.00 : ACS USV Iași- CS Gheorgheni, Aerostar Bacău- CSM Vaslui. Sâmbătă, 11 octombrie, ora 15.00 : Viitorul Onești- Cetatea 1932 Suceava, CSM Adjud 1946- FC Bacău 2, Șoimii Gura Humorului- ACS Odorheiu Secuiesc, Știința Miroslava- Bucovina Rădăuți.

Clasament

1 Șoimii Gura Humorului 7 6 0 1 18-2 18p.

2 Cetatea 1932 Suceava 7 5 0 2 20-6 15p.

3 Aerostar Bacău 7 4 2 1 14-10 14p.

4 CSM Vaslui 7 4 1 2 10-6 13p.

5 CSM Adjud 1946 7 3 1 3 6-7 10p.

6 Viitorul Onești 7 2 3 2 7-6 9p.

7 CS Gheorgheni 7 3 0 4 10-15 9p.

8 AFC Odorheiu Secuiesc 7 2 2 3 13-13 8p.

9 Știința Miroslava 7 2 2 3 5-11 8p.

10 CSM Bucovina Rădăuți 7 2 1 4 7-10 7p.

11 ACS USV Iași 7 1 2 4 8-16 5p.

12 FC Bacău 2 7 1 0 6 5-21 3p.

Liga 4

Rezultatele etapei a șaptea : AFC Bubu- Recolta Urechești 15-0, Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Faraoani 5-0, Sportul Horgești- Voința Bacău 0-7, Unirea Bacău- Bradul Mânăstirea Cașin 2-0, Flamura Roșie Sascut- Bamirom Dumbrăveni 1-3, Vulturul Măgirești- CS Dofteana 4-4, Gloria Zemeș- AS Negri 2-4, AS Măgura Cașin- Măgura Târgu-Ocna 1-4, Viitorul Dămienești- UZU Dărmănești 1-2. Partida CS Bârsănești-ACS Gauss Bacău s-a întrerupt în min, 38, la scorul de 6-0 deoarece oaspeții au rămas în șase jucători. CSM Moinești a stat.

Programul etapei viitoare/ joi, 9 octombrie, ora 19.00 : CSM Moinești- Viitorul Nicolae Bălcescu. Sâmbătă, 11 octombrie, ora 11.00 : AS Negri- Sportul Horgești. Ora 15.00 : ACS Gauss Bacău- Vulturul Măgirești (teren Siretul/ Săucești), UZU Dărmănești- CS Bârsănești, Bamirom Dumbrăveni- Viitorul Dămienești, Voința Bacău- AS Măgura Cașin . Ora 16.00 : Măgura Târgu-Ocna- Unirea Bacău. Duminică, 12 octombrie, ora 11.00: Recolta Urechești- CS Dofteana, Bradul Mânăstirea Cașin- Flamura Roșie Sascut, CS Faraoani- Gloria Zemeș. AFC Bubu stă.

Clasament: 1) CS Bârsănești 18p., 2) AFC Bubu 16p. (golaveraj 41-4), 3) Vulturul Măgirești 16p. (35-11), 4) AS Negri 14p. (25-8), 5) Gloria Zemeș 14p. (gol. 25-13), 6) Viitorul Nicolae Bălcescu 14p. (19-10), 7) CSM Moinești 12p. (18-9), 8) Unirea Bacău 12p. (17-14), 9) Voința Bacău 11p. (14-5), 10) Sportul Horgești 11p. (20-17), 11) CS Dofteana 10p., 12) Bamirom Dumbrăveni 8p., 13) UZU Dărmănești 7p. (17-16), 14) AS Măgura Cașin 7p. (13-16), 15) Măgura Târgu-Ocna 7p. (16-20), 16) Flamura Roșie Sascut 6p., 17) Bradul Mânăstirea Cașin 4p., 18) CS Faraoani 3p. (8-24), 19) Recolta Urechești 3p. (4-44), 20) Viitorul Dămienești 1p. (7-27), 21) ACS Gauss Bacău 1p. (6-35).