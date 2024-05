Fotbal/ Under 19: FC Dinamo Bacău, campioană județeană

FC Dinamo Bacău s-a laureat campioană județeană Under 19. Jucătorii antrenați de Anton Coșa au ipotecat titlul în devans, motiv pentru care luni, 13 mai, cu ocazia partidei din penultima etapă câștigată cu scorul de 7-2 contra celor de la LPS Bacău, le-au fost înmânate Cupa și medaliile de campioni de către președintele Asociației Județene de Fotbal Bacău, Cristian Sava.

Joi, 16 mai, va avea loc ultima rundă a campionatului, ce se va derula după următorul program: LPS Bacău- CS Aerostar Bacău, AS Măgura Cașin- CSO Buhuși și Bradul Mânăstirea Cașin- FC Dinamo Bacău.

Cu o etapă înainte de final, gruparea dinamovistă condusă de Remus Pozînărea, care câștigă, astfel, pentru al doilea an la rând campionatul rezervat grupei sale de vârstă, totalizează 58 de puncte, cu nouă în plus față de principala sa urmăritoare, CSO Buhuși și cu 31 mai mult decât a treia clasată, AS Măgura Cașin.