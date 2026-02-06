Fotbal: Noi teste pentru FC Bacău și Aerostar

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Ruși Ciutea, divizionara secundă va primi vizita colegei de eșalon Ceahlăul Piatra Neamț, în timp ce „aviatorii” vor întâlni, de la ora 12.00, la Roman, o adversară din Seria 1 a Ligii 3, Bucovina Rădăuți

Weekendul va aduce noi jocuri de verificare pentru FC Bacău și Aerostar. La o săptămână după ce s-a impus cu 3-2 pe terenul unei echipe cu mari probleme financiare, Politehnica Iași, FC Bacău va întâlni o altă grupare din eșalonul secund aflată într-o acută criză economică, Ceahlăul Piatra Neamț.

Reamintim că nemțenii și-au reluat pregătirile cu întârziere, lipsa banilor și a soluțiilor punând la un moment pe tapet posibilitatea desființării clubului de sub Pietricica.

Jocul-test dintre FC Bacău și Ceahlăul va avea loc sâmbătă, 7 februarie, de la ora 11.00, la baza de la Ruși Ciutea. În această pauză competițională, FC Bacău a confirmat seria rezultatelor faste înregistrate pe finalul lui 2025 în sezonul regular al Ligii 2, câștigând toate amicalele disputate.

Trei dintre teste au fost susținute în compania unor grupări de Liga 3 (4-0 cu „satelitul” FC Bacău 2, 5-1 cu Știința Miroslava și 3-0 cu ACS USV Iași), iar ultimul, așa cum aminteam, a fost adjudecat sâmbăta trecută, în Copou, cu 3-2 contra colegei de eșalon, Politehnicii Iași.

Tot sâmbătă va bifa un nou meci de pregătire și divizionara C Aerostar Bacău. „Aviatorii”, care îl au ca nou antrenor principal pe Andrei Întuneric, secondat de Claudiu Filip și de Cristi Roca (fostul „secund”, Andrei Vatră s-a despărțit de club pe cale amiabilă la începutul acestei săptămâni) vor evolua, de la ora 12.00, la Roman, în compania unei alte componente a Seriei 1 din Liga 3, Bucovina Rădăuți.

În precedentele amicale ale iernii, Aerostar s-a impus cu 3-2 în fieful celor de la ACS USV Iași și cu 2-1 pe terenul Științei Miroslava.