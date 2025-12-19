Fotbal / Moșul a venit în zbor la micuții „aviatori”

Conducerea CS Aerostar Bacău a organizat, ca la fiecare final de an, o serbare în cadrul căreia a oferit cadouri tuturor componenților propriului Centru de Copii și Juniori

Poate că a venit cu sania. Sau chiar cu avionul. Cert este că Moș Crăciun a venit în zbor. Și a aterizat la fix. Spre marea bucurie a celor aproximativ 200 de copii și juniori ai divizionarei C de fotbal Aerostar Bacău care s-au întâlnit cu Moșul, ca la fiecare final de an, într-un cadru organizat de conducerea clubului. „Sperăm ca această serbare să aducă bucurie în sufletele copiilor”, a anunțat managerul general al „aviatorilor”, Remus Pozînărea. Nu a fost doar bucurie, ci și emoție, multă emoție. Iar asta s-a putut citi inclusiv pe chipurile părinților prezenți joi, 19 decembrie, la manifestarea devenită una de tradiție pentru CS Aerostar.

„Dumneavoastră, părinții, sunteți eroii din spatele copiilor”, și-a început discursul președintele clubului băcăuan, Doru Damaschin, care a continuat: „ Iar voi, copii, ați venit la școala de fotbal Aerostar- pentru că noi nu ne intitulăm Academie, ci școală, dar să știți că depășim multe Academii din țară- așadar, voi ați venit aici pentru a vă completa educația pe care o primiți în mediul didactic.

În viață voi trebuie să fiți niște învingători, iar locul cel mai potrivit pentru a învăța acest lucru este clubul nostru. Un club ce poartă un nume cu rezonanță internațională pentru că noi avem privilegiul de a purta numele Companiei Aerostar, care este și principalul finanțator al clubului.

În plus, nu trebuie să uitați că aici, la CS Aerostar au fost formați și lansați numeroși jucători importanți ai fotbalului românesc. Este suficient să-l amintesc pe fostul portar al naționalei, Costel Pantilimon, care a ajuns la Manchester City, pe Andrei Burcă, fundaș central care evoluează și azi la reprezentativa României și, cel mai recent exemplu, Nicolas Constantinescu, un tânăr atacant, care a ajuns, în vară, la clubul patronat de Gheorghe Hagi, Farul Constanța. CS Aerostar este un club stabil financiar la nivelul obiectivelor pe care și le stabilește, al cărui deviză este și va rămâne: performanță prin profesionalism”.

Președintele Damaschin și-a încheiat discursul cu o rugăminte către părinți: „Nu puneți presiune pe copii!”. Și pentru ca binomul școală-stadion evocat de Doru Damaschin să aibă un impact și mai puternic, cadoul de bază pe care fiecare copil l-a primit din partea clubului, în baza unui proiect derulat în cofinanțare cu Consiliul Local Bacău, a fost un rucsac cu însemnele CS Aerostar care poate servi și ca ghiozdan.

Rând pe rând s-au prezentat în fața asistenței, rostind câte un mic discurs, șeful Centrului de Copii și Juniori, Dan Crețu și antrenorii Giani Florean, Valentin Cioancă (U17 și U19), Radu Sascău (U16), Eduard Ciulin (U15), Anton Coșa (U12 și U13), Cosmin Ursache (U9 și U11) și Andrei Stratulat (antrenor cu portarii). Evident, nu au lipsit nici cei care alcătuiesc staff-ul echipei de seniori (acolo unde toți micuții „aviatori” își doresc să evolueze într-o bună zi): Andrei Vatră, Dan Bolfă, Georgian Bordeanu și Adrian Iosub.

Fiind o serbare de Crăciun, au existat și colinde, cântate de grupele mici de vârstă ale „aviatorilor”, iar directorul Doru Damaschin, după ce a prezentat și realizările importante ale celorlalte secții ale clubului, radio-amatorism și aero-modelism, a avut un mesaj de final către copiii legitimați la CS Aerostar: „Să nu încetați nicio clipă să visați!”. Iar pe aripile visului, poți zbura mai sus chiar decât sania lui Moș Crăciun!