Pentru lidera campionatului județean ACS Gauss, 2018 începe cu un trial. Un trial programat în această seară, de la ora 18.00, pe terenul sintetic de la „Letea” care este dotat cu instalație de nocturnă. „Cine vrea să joace la Gauss este așteptat la acest trial”, a declarat conducătorul grupării băcăuane, Sebastian Păuceanu, care a ținut să precizeze că ACS Gauss nu a înregistrat vreo plecare de jucători. Antrenorul-jucător al Gauss-ului, Andrei Întuneric a explicat în detaliu obiectivul trialului: „Principala noastră țintă este de a găsi jucători U19 competitivi în perspectiva sezonului viitor. Ne dorim să promovăm în Liga a III-a, iar cerințele FRF legate de obligativitatea utilizării a trei jucători U19 meci de meci ne forțează să ne completăm lotul din acest punct de vedere”. Întuneric nu a exclus ca trialul să aducă și unele surprize: „Din câte știu, în Bacău există câțiva studenți din Republica Moldova, care au activat în liga secundă a țării lor. Ar fi interesant să-i vedem la lucru”. La finalul turului de campionat, ACS Gauss are șase puncte avans față de a doua clasată, Viitorul Curița. Câștigătoarea Ligii a IV-a a județului Bacău va disputa barajul de promovare în dublă manșă cu una din campioanele județelor Botoșani, Neamț, Iași, Suceava sau Vaslui. Băcăuanii își vor afla adversara de la „barajul” programat pe 16 și 23 iunie în urma tragerii la sorți care va fi efectuată la sediul Federației Române de Fotbal. 0 SHARES Share Tweet

