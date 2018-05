Lidera Ligii a IV-a, ACS Gauss Bacău, păstrează ecartul de șase puncte față de Viitorul Curița. Weekend-ul trecut, în etapa a 27-a, Gauss a surclasat cu 7-1 pe AS Filipești, în deplasare, în timp ce Curița a dispus cu 2-0 de Voința Gârleni, pe teren propriu. La mijlocul acestei săptămâni este programată o nouă rundă: cea cu numărul 19, care figurează ca restanță.

Rezultatele etapei a 27-a: CSM Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu 6-1, AS Filipești- ACS Gauss Bacău 1-7, Voința Oituz- UZU Dărmănești 1-0, Fl. Roșie Sascut- Siretul Bacău 0-0, Gloria Zemeș- CS Dofteana 6-0, Viitorul Curița- Voința Gârleni 2-0, CSM Moinești- AS Măgura Cașin 4-2.

Partida Vulturul Măgirești- AS Negri s-a întrerupt la scorul de 5-2 pentru gazde, formația vizitatoare rămânând în numai șase jucători de câmp, în timp ce meciul dintre FC Dinamo Bacău și Aripile Cleja nu s-a disputat, oaspeții prezentându-se în efectiv incomplet.

Clasament

1. ACS Gauss 25 24 1 0 177-24 73p.

2. Viitorul Curița 25 22 1 2 140-15 67p.

3. CSM Bacău 24 16 2 6 81-30 50p.

4. Vulturul Măgirești 23 15 2 6 81-44 47p.

5. Voința Gârleni 24 14 3 7 60-34 45p.

6. Gloria Zemeș 23 13 2 8 64-45 41p.

7. Voința Oituz 23 12 4 7 49-36 40p.

8. FC Dinamo Bc. 23 13 1 9 59-50 40p.

9. UZU Dărmănești 25 13 1 11 57-59 40p.

10. ACS N. Bălcescu 25 12 3 10 55-47 39p.

11. CSM Moinești 24 10 3 11 50-56 33p.

12. AS Filipești 23 10 3 10 47-56 33p.

13. AS Negri 23 7 3 13 46-74 24p.

14. Măgura Cașin 24 6 2 16 40-81 20p.

15. Aripile Cleja 24 4 1 19 39-123 13p.

16. CS Dofteana 25 3 3 19 27-125 12p.

17. Siretul Bacău 25 2 2 21 13-94 8p.

18. Fl. Roșie Sascut 24 1 1 22 27-109 4p.

Programul etapei a 19-a, intermediară (9 mai, ora 18.00): Voința Oituz- Viitorul Curița, CSM Bacău- Gloria Zemeș (se joacă azi, 8 mai), ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- AS Negri, UZU Dărmănești- CS Dofteana, Siretul Bacău- Aripile Cleja, ACS Gauss Bacău- Voința Gârleni, Vulturul Măgirești- AS Măgura Cașin, Fl. Roșie Sascut- CSM Moinești, AS Filipești- FC Dinamo Bacău.

Programul etapei viitoare (12-13 mai): Siretul Bacău- AS Filipești, ACS Gauss Bacău- Voința Oituz, UZU Dărmănești- CSM Bacău, Vulturul Măgirești- Fl. Roșie Sascut, CS Dofteana- Viitorul Curița, ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- Gloria Zemeș, AS Negri- AS Măgura Cașin, Aripile Cleja- CSM Moinești, Voința Gârleni- FC Dinamo Bacău.