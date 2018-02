Miercuri dimineață, la sediul Federației Române de Fotbal s-a efectuat tragerea la sorți a meciurilor pentru barajul de promovare în Liga a III-a. Conform sorților, campioana Bacăului se va duela cu reprezentanta Botoșaniului.

Prima manșă va avea loc pe 16 iunie, la Botoșani, de la ora 18.00, returul fiind programat pe 23 iunie, de la ora 17.30, în Bacău. Celelalte două confruntari din Regiunea de Nord-Est sunt Iași- Neamț și Suceava -Vaslui. Interesant este că și anul trecut, „barajul” pentru C a adus față în față reprezentantele Bacăului și Botoșaniului.

Câștig de cauză au avut botoșănenii de la Sănatatea Darabani, care au trecut de Viitorul Curița. Actualmente, în Liga a IV-a băcăuană primul loc este ocupat de ACS Gauss, care are șase puncte avans față de Viitorul Curița. În campionatul județean al Botoșaniului, lideră este Avântul Albești, cu are patru puncte în plus față de tandemul ACS TransDOR Tudora- Prosport Vr. Câmpului.

În altă ordine de idei, Comitetul de Urgență al AJF Bacău a decis amânarea returului Ligii a IV-a din motive de ordin meteorologic.