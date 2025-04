Fotbal/ Liga a IV-a: Un singur meci fără goluri

Voința Bacău- CS Faraoani a fost unica întâlnire încheiată la egalitate weekendul trecut, în campionatul județean. În rest s-a marcat pe bandă rulantă, scorul rundei fiind înregistrat în duelul cap- coadă din Seria 2: AS Bârsănești- Voința Oituz 10-1

Ultimul weekend din martie a programat o nouă rundă în campionatul Ligii a IV-a. În cele zece partide din cele două serii s-a înregistrat un singur rezultat de egalitate. Și încă unul alb. Pe „Baza Nautică” din Șerbănești, gazda întâlnirii dintre Voința Bacău și CS Faraoani, scor 0-0. Remiza i-a făcut pe cei de la Faraoani să piardă primul loc, la golaveraj, în favoarea lui AS Negri, învingătoare cu 5-1 acasă, în fața Moineștiului. Alături de AS Negri, în Seria 1 s-a mai impus din postura de gazdă doar Bamirom Dumbrăveni, care a trecut cu 3-1, la Ruși Ciutea, de Unirea Bacău. În Seria 2, în schimb, formațiile ce au evoluat pe teren propriu au reușit „en-plein”-ul: patru jocuri, tot atâtea victorii. În frunte cu lidera AS Bârsănești, care a reușit scorul etapei, 10-1 cu „lanterna” Voința Oituz și continuă să fie singura grupare din întreg campionatul județean cu maximum de puncte.

Seria 1

Rezultatele etapei a 14-a : Gauss Bacău- Siretu Săucești 1-6, Flamura Roșie Sascut- AFC Bubu 2-4, Bamirom Dumbrăveni- AFC Unirea Bacău 3-1, AS Negri- CSM Moinești 5-1, Voința Bacău- CS Faraoani 0-0, Viitorul Dămienești- Viitorul Nicolae Bălcescu 3-6.

Clasament: 1) AS Negri 34p. (golaveraj 57-18), 2) CS Faraoani 34p. (40-22), 3) AFC Bubu 32p., 4) CSM Moinești 29p., 5) Siretu Săucești 25p., 6) Viitorul Nicolae Bălcescu 23p., 7) Gauss Bacău 22p., 8) Bamirom Dumbrăveni 18p., 9) Voința Bacău 13p., 10) Flamura Roșie Sascut 7p. (17-34), 11) AFC Unirea Bacău 7p. (23-49), 12) Viitorul Dămienești 0p.

Programul etapei viitoare/ vineri, 4 aprilie, ora 19.30 : CSM Moinești- CS Faraoani. Sâmbătă, 5 aprilie, ora 17.00 : Bamirom Dumbrăveni- Voința Bacău (teren Răcăciuni), AFC Unirea Bacău- Flamura Roșie Sascut (teren „Lucrețiu Avram”), AFC Bubu- Gauss Bacău (teren „Baza Nautică”, Șerbănești), Siretu Săucești- Viitorul Dămienești, Viitorul Nicolae Bălcescu – AS Negri.

Seria 2

Rezultatele etapei a 12-a : CS Măgura Târgu-Ocna- UZU Dărmănești 3-0, CS Dofteana- AS Măgura Cașin 3-0, AS Bârsănești – Voința Oituz 10-1, Bradul Mânăstirea Cașin- Gloria Zemeș 2-1. Vulturul Măgirești a stat.

Clasament : 1) AS Bârsănești 33p., 2) CS Dofteana 21p. (golaveraj 33-17), 3) Vulturul Măgirești 21p. (36-32), 4) AS Măgura Cașin 16p., 5) Bradul Mânăstirea Cașin 13p., 6) Gloria Zemeș 12p., 7) UZU Dărmănești 9p. (15-27), 8) Măgura Târgu-Ocna 9p. (15-4), 9) Voința Oituz 8p.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 5 aprilie, ora 17.00 : UZU Dărmănești- AS Bârsănești. Duminică, 6 aprilie, ora 11.00 : Gloria Zemeș- Măgura Târgu-Ocna, Voința Oituz- CS Dofteana, AS Măgura Cașin- Vulturul Măgirești. Bradul Mânăstirea Cașin stă.