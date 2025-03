Fotbal/ Liga a IV-a: Se reia campionatul județean

În acest weekend începe returul Ligii a IV-a. Primele două clasate din fiecare serie la finalul sezonului regulat ce vor îndeplini criteriile impuse (CIS eliberat de minister și grupe de juniori) vor accede în play-off. Câștigătoarea play-off-ului va merge în iunie la barajul de promovare în C contra campioanei județului Suceava. Prezența la „baraj” presupune însă două condiții: campioana Bacăului să obțină minimum Categoria III (Bronze), în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator, iar AJF Bacău să dețină cel puțin cinci cluburi afiliate care au obținut minim Categoria III (Bronze), în cadrul aceluiași tip de evaluare. În această iarnă, zece grupări băcăuane au depus dosarul pentru clasificare la FRF. Doar patru activează însă în eșalonul patru, printre care și principala favorită la titlu, AS Bârsănești

La finalul acestei săptămâni își reintră în drepturi și Liga a IV-a. Campionatul județean se reia cu prima etapă din returul sezonului regulat. Una care propune imediat un derby: cel din Seria 2, dintre AS Bârsănești, unica formație cu maximum de puncte din întreaga competiție și urmăritoarea sa, Vulturul Măgirești, care a pierdut un singur un meci, chiar împotriva adversarei de duminică.

Ca și în precedentele sezoane, primele două clasate din fiecare serie la finalul sezonului regulat ce îndeplinesc criteriile regulamentare (Certificat de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Sportului/ Agenția pentru Sport plus deținerea de grupe de juniori), vor accede în play-off, fază care va însuma șase etape, tur-retur. Și tot la fel ca în trecut, fruntașele vor intra în play-off cu punctele acumulate în sezonul regulat contra echipelor din 1-9 din fiecare serie. Noutatea acestui sezon este însă alta. Astfel, pentru a putea participa la barajul de promovare în Liga a III-a, campioana județeană trebuie să fi obținut minimum Categoria III (Bronze), în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator.

Și nu e singura condiție impusă de Comitetul Executiv al FRF! Participarea la baraj este condiționată și de obligativitatea ca Asociația Județeană de Fotbal să dețină cel puțin cinci cluburi afiliate ce au măcar Categoria III (Bronze) în cadrul aceleieași evaluări. În acest moment, Bacăul nu îndeplinește niciuna din condiții. Sunt însă șanse ca situația să se remedieze.

Concret, în iarnă, zece cluburi afiliate AJF Bacău au depus la FRF dosare de clasificare: ACS Bamirom Dumbrăveni, CSM Moinești, AFC Bubu, AS Bârsănești, AS Aripile 2017 Bacău, CS Viva Activ Buhuși, AS FC Kyds Bacău, AFC Joy Bacău și LPS „Nadia Comăneci”. Procedurile pentru verificarea dosarelor vor demara pe data de 18 martie, iar rezultatele vor fi comunicate la începutul verii. Pentru a intra în graficul impus de FRF e nevoie, pe de o parte, ca măcar patru din cele zece grupări de mai sus să obțină cel puțin calificativul „Bronze”, asta în condițiile în care AJF Bacău include deja o formațiune cu calificativ pe măsură: Atletico Bacău, clasificată Gold. Iar pe de cealaltă parte, e nevoie, așa cum aminteam, ca viitoarea campioană a județului Bacău să obțină, la rândul său, măcar „Bronze” în dosarul de clasificare.

Și pentru că în acest sezon drumul către Liga a III-a este cu adevărat spinos pentru băcăuani, să notăm că sorții nu au fost nici ei darnici. Prin urmare, la barajul de promovare programat pe 22 iunie (deplasare) și 29 iunie (acasă), campioana Bacăului va întâlni campioana județului Suceava.

Implicit, cel mai dificil adversar posibil, Cetatea 1932 Suceava, echipa condusă de directorul tehnic Dorin Goian și antrenorii Ionuț Plămadă și Andrei Ițco fiind favorită la titlu în liga a patra suceveană. „Drumul spre Liga a III-a este, într-adevăr, dificil din toate punctele de vedere, dar noi continuăm să vizăm acest obiectiv pe care l-am avut și cu Sportul Onești în precedentele trei sezoane. Din acest motiv am și depus dosar de clasificare la FRF și sperăm ca atât clubul nostru, cât și AJF Bacău să îndeplinească respectivele criterii la Evaluare”, a declarat Daniel Munteanu, antrenorul liderei din Seria 2 și, totodată, principala pretendentă la titlul județean, AS Bârsănești.

Seria 1

Programul etapei a 14-a, prima din retur/ vineri, 14 martie, ora 19.00 : Gauss Bacău- CSM Moinești (teren CSM Moinești). Sâmbătă, 15 martie, ora 13.00 : AFC Unirea Bacău- AFC Bubu (teren Săucești). Ora 15.00 : Flamura Roșie Sascut- Viitorul Nicolae Bălcescu, Bamirom Dumbrăveni- Siretul Săucești (teren Răcăciuni). Duminică, 16 martie, ora 11.00 : Voința Bacău- AS Negri (teren Baza Nautică, Șerbănești). Ora 12.00 : Viitorul Dămienești- CS Faraoani.

Clasament

1 AS Negri 11 9 1 1 46-13 28p.

2 CS Faraoani 11 9 0 2 27-16 27p.

3 AFC Bubu 11 7 2 2 41-15 23p.

4 CSM Moinești 11 7 2 2 36-14 23p.

5 Gauss Bacău 11 7 1 3 32-11 22p.

6 Siretu Săucești 11 4 4 3 24-20 16p.

7 Bamirom Dumbrăveni 11 5 0 6 22-28 15p.

8 Viitorul N. Bălcescu 11 4 2 5 23-25 14p.

9 Voința Bacău 11 4 0 7 20-38 12p.

10 Fl. Roșie Sascut 11 2 1 8 14-27 7p.

11 Unirea Bacău 11 1 1 9 9-39 4p.

12 Viitorul Dămienești 11 0 0 11 15-73 0p.

Seria 2

Programul etapei a zecea, prima din retur/ sâmbătă, 15 martie, ora 15.00 : Măgura Târgu-Ocna- AS Măgura Cașin. Duminică, 16 martie, ora 11.00 : AS Bârsănești- Vulturul Măgirești (teren Helegiu), Bradul Mânăstirea Cașin- Voința Oituz, Gloria Zemeș- UZU Dărmănești. CS Dofteana stă.

Clasament

1 AS Bârsănești 8 8 0 0 48-7 24p.

2 Vulturul Măgirești 8 7 0 1 34-17 21p.

3 CS Dofteana 8 5 0 3 26-15 15p.

4 AS Măgura Cașin 8 4 1 3 15-20 15p.

5 Gloria Zemeș 8 3 0 5 18-18 9p.

6 UZU Dărmănești 8 3 0 5 15-19 9p.

7 Voința Oituz 8 2 2 4 19-22 8p.

8 Bradul M. Cașin 8 1 1 6 7-34 4p.

9 Măgura Tg. Ocna 8 1 0 7 7-37 3p.

Dan Sion