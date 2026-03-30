Fotbal/ Liga 3: Programul play-off-ului și play-out-ului

Seria 1/ Play-off

Etapa 1/ vineri, 3 aprilie, ora 17.00 : Cetatea Suceava- KSE Târgu-Secuiesc. Sâmbătă, 4 aprilie, ora 17.00 : Șoimii Gura Humorului- Sporting Liești, Viitorul Onești- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2, Știința Miroslava- CS Blejoi.

Etapa 2/ vineri, 10 aprilie, ora 17.00 : Sporting Liești- Cetatea Suceava, KSE Târgu-Secuiesc- Viitorul Onești, Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Știința Miroslava, CS Blejoi- Șoimii Gura Humorului.

Etapa 3/ vineri, 17 aprilie, ora 17.00 : Cetatea Suceava- CS Blejoi. Sâmbătă, 18 aprilie, ora 17.00 : Viitorul Onești- Sporting Liești, Știința Miroslava- KSE Târgu-Secuiesc, Șoimii Gura Humorului- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2.

Etapa 4/ sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Cetatea Suceava, CS Blejoi- Viitorul Onești, Sporting Liești- Știința Miroslava, KSE Târgu-Secuiesc- Șoimii Gura Humorului.

Etapa 5/ sâmbătă, 2 mai, ora 18.00 : Sporting Liești- Șoimii Gura Humorului, KSE Târgu-Secuiesc- Cetatea Suceava, Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Viitorul Onești, CS Blejoi- Știința Miroslava.

Etapa 6/ vineri, 8 mai, ora 18.00 : Cetatea Suceava- Sporting Liești. Sâmbătă, 9 mai, ora 18.00: Viitorul Onești- KSE Târgu-Secuiesc, Știința Miroslava- sepsi Sfântu-Gheorghe 2, Șoimii Gura Humorului- CS Blejoi.

Etapa 7/ sâmbătă, 16 mai, ora 18.00 : Sporting Liești- Viitorul Onești, KSE Târgu-Secuiesc- Știința Miroslava, Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Șoimii Gura Humorului, CS Blejoi- Cetatea Suceava.

Etapa 8/ vineri, 22 mai, ora 18.00 : Cetatea Suceava- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2. Sâmbătă, 23 mai, ora 18.00 : Viitorul Onești- CS Blejoi, Știința Miroslava- Sporting Liești, Șoimii Gura Humorului- KSE Târgu-Secuiesc.

Clasament : 1) Sporting Liești 15p., 2) Șoimii Gura Humorului 13p., 3) KSE Târgu-Secuiesc 11p., 4) Cetatea Suceava 10p., 5) Viitorul Onești 7p., 6) Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 5p., 7) Știința Miroslava 4p., 8) CS Blejoi 2p.

Prima clasată va obține promovarea în Liga 2. Echipa de pe locul 2 va merge alături de ocupantele locului secund din celelalte trei serii de play-off în turneul de promovare care se va disputa în sistem Final Four.

Seria 1/ Play-out

Etapa 1/ vineri, 3 aprilie, ora 17.00 : ACS USV Iași- Aerostar Bacău, AFC Odorheiu Secuiesc- CSM Adjud 1846. Sâmbătă, 4 aprilie, ora 17.00 : Bucovina Rădăuți- CS Gheorgheni, CSM Vaslui- FC Bacău 2.

Etapa 2/ vineri, 10 aprilie, ora 17.00 : CSM Vaslui- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Adjud- Bucovina Rădăuți, CS Gheorgheni- ACS USV Iași, FC Bacău 2- Aerostar Bacău.

Etapa 3/ sâmbătă, 18 aprilie, ora 17.00 : Aerostar Bacău- CS Gheorgheni, ACS USV Iași- CSM Adjud 1946, Bucovina Rădăuți- CSM Vaslui, AFC Odorheiu Secuiesc- FC Bacău 2.

Etapa 4/ sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00 : AFC Odorheiu Secuiesc- Bucovina Rădăuți, CSM Vaslui- ACS USV Iași, CSM Adjud 1946- Aerostar Bacău, FC Bacău 2- CS Gheorgheni.

Etapa 5/ sâmbătă, 2 mai, ora 18.00 : CS Gheorgheni- CSM Adjud 1946, Aerostar Bacău- CSM Vaslui, ACS USV Iași- AFC Odorheiu Secuiesc, Bucovina Rădăuți- FC Bacău 2.

Etapa 6/ sâmbătă, 9 mai, ora 18.00 : Bucovina Rădăuți- ACS USV Iași, AFC Odorheiu Secuiesc- Aerostar Bacău, CSM Vaslui- CS Gheorgheni, FC Bacău 2- CSM Adjud 1946.

Etapa 7/ sâmbătă, 16 mai, ora 18.00 : CSM Adjud 1946- CSM Vaslui, CS Gheorgheni- AFC Odorheiu Secuiesc, Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți, ACS USV Iași- FC Bacău 2.

Clasament : 1) CSM Vaslui 30p. (golaveraj 29-28), 2) AFC Odorheiu Secuiesc 30p. (33-35), 3) Bucovina Rădăuți 29p., 4) ACS USV Iași 28p., 5) Aerostar Bacău 25p., 6) CS Gheorgheni 24p., 7) CSM Adjud 1946 21p., 8) FC Bacău 2 12p.

Ultimele două clasate din fiecare serie la finalul play-out-ului vor retrograda automat în liga a patra. Alte cinci echipe vor fi retrogradate din cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.