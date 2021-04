Începută în septembrie 2019, selecția pentru formarea reprezentativei județene de fotbal 2007 a Bacăului s-a încheiat luna trecută. Astfel, pe 23 și 30 martie, sub comanda antrenorului federal Dan Crețu, au fost organizate ultimele două acțiuni de selecție a lotului județean care va participa pe 7 aprilie, la Suceava, la Turneul Speranțelor, competiție ce are ca finalitate formarea lotului national U14. La cele două selecții din martie au participat 53 de copii de la următoarele cluburi: ACS FC Bacău, AS Moldostar Bacău, FC Bubu, ACS Atletico Junior Bacău, Viitorul Bacău, CSO Buhuși, Olimpia Junior Onești, Sportul Onești, CSM Moinești, Viitorul Curița și CS Aerostar Bacău.

„Țin să le mulțumesc tututor antrenorilor care au dat curs invitației. Împreună cu Giani Florian, directorul Comisiei tehnice AJF Bacău și sub supravegherea președintelui AJF Bacău, Cristian Sava am creionat un lot lărgit de 25 de jucători dintre care 17 vor participa efectiv la Turneul Speranțelor. Lipsa competițiilor în ultimul an și jumătate și-a pus amprenta pe modul de excprimare a copiilor, dar sunt încrezător în potențialul lor. Vreau să precizez că toți copiii vor fi monitorizați în continuare, indiferent că vor participa sau nu la acțiunea de selecție de la Suceava”, a declarat Dan Crețu.

Lotul lărgit de 25 este format din: Luca Chișăreanu, Vlăduț Negrea, George Dunăre, Matei Scurtu, Ștefan Sava, Alex Lungu, Darius Băncilă, Darius Macovei, Bogdan Ribiță, Ionuț Moroșanu, Eduard Hârjan, Antonio Pavăl (ACS FC Bacău), David Iliescu, Răzvan Mândrilaș, Gheorghe Brăis (CSO Buhuși), Dragoș Bordeianu, Ștefan Mocanu (CSM Bacău), Luca Fudulache (Viitorul Curița), Alex Munteanu (CSM Moinești), Luca Dima (Sportul Onești), Luca Budău, Ianis Huiban, Luca Bacoiu, Mihai Bucur (ACS Atletico Junior Bacău) și Mario Fărăuanu (Moldostar Bacău).

Din cauza pandemiei, Turneul Speranțelor de la Suceava va avea loc în format restrâns. Spre deosebire de anteriori, în care se disputau zece meciuri, acum, regiunea Moldovei a fost împărțită în două subgrupe. În urma jocurilor din cele două subgrupe vor rezulta două echipe care, în luna mai, vor disputa o ultimă partidă ce va definitiva selecționata regională paticipantă la acțiunea finală pentru constituirea naționalei României U14.