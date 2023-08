Fotbal/ Cupa României: Și acum, FC Bacău- CSM Bacău

Se profilează un duel băcăuan în turul doi al Cupei, programat miercuri, 9 august. În etapa de debut a competiției, „alb-roșii” antrenați de Costel Enache au trecut cu 3-0 de concitadina Aerostar, în timp ce „CSMeii” pregătiți de Cristi Popovici, deși cu un lot de avarie și fără portar (între buturi s-a aflat fundașul Mocanu), s-au impus cu 2-1 pe terenul celor de la KSE Târgu-Secuiesc

FC Bacău și CSM Bacău merg mai departe în Cupa României. Urmând să se afle față în față în etapa a doua a competiției, programată la mijlocul săptămânii viitoare, pe 9 august. Miercuri, în faza de debut, FC Bacău a învins cu 3-0, pe teren propriu, concitadina Aerostar, în timp ce CSM Bacău a avut câștig de cauză cu 2-1 în fieful celor de la KSE Târgu-Secuiesc. Victoria „alb-roșilor” antrenați de Costel Enache a respectat calculul hârtiei. În așezarea Câmpianu- Șt. Pavel, Florescu (min. 22 Agapi), Chirilă, Drugă- Ursu, Lucaci (min. 46 Buga), Oasenegre- Burlacu (min. 76 R. Dinu), A. Pavel (min. 76 Bălășel), Ciumașu (min. 59 Țăran), FC Bacău a dominat autoritar confruntarea de la Ruși-Ciutea, contra unui Aerostar dispus în formula: Ov. Mocanu- R. Bordeianu (min. 81 Huiban), Benchea, M. Botezatu, D. Căpușă (min. 70 R. Bucur)- Stroie (min. 46 Tilibașa), Prențu, Belciu (min. 62 Constantinescu), Bobîrnac, Paveliuc- Coroamă. „Transversala” lovită de Oasenegre în min. 28 a anunțat golul de 1-0, căzut patru minute mai târziu și înscris de inepuizabilul Victor Ciumașu, la colțul lung, din centrarea lui Drugă.

Același Ciumașu avea să paseze decisiv pentru reușita de 2-0, semnată de Codrin Oasenegre în min. 57, la o fază de contraatac născută dintr-o minge pierdută de Belciu în terenul gazdelor. În fine, cu un sfert de ceas înainte de fluierul final, Matteo Buga a sigilat tabela: 3-0 pentru FC Bacău.

Cu totul altfel au stat lucrurile la Târgu-Secuiesc, acolo unde CSM Bacău a deplasat un lot de avarie, alcătuit din 12 jucători de bază și completat cu patru juniori. Mai mult, din cauza impasului financiar (rectificarea bugetară a fost aprobată luni de Consiliul Local, însă banii nu au ajuns în timp util pentru ca CSM Bacău să poată efectua legitimările de jucători necesare până la jocul de Cupă), „CSMeii” lui Cristi Popovici nu au avut nici portar. În aceste condiții, între buturi a trecut fundașul Vlad Mocanu.

„E pentru prima oară când Mocanu a jucat portar și tot pentru prima oară în cariera mea de antrenor când m-am confruntat cu o asemenea situație, de a juca un meci fără a avea în lot măcar un portar de meserie”, a declarat antrenorul Cristi Popovici. În ciuda dificultăților de efectiv, băcăuanii, în formula Vl. Mocanu- Sahru, Ursu, Strat, Acatrinei- Șchiopu, Airoei, Savăoaia, Horvat- Corban, Buțerchi (min. 70 L. Popa) s-au impus cu 2-1, revenind de la 0-1 prin realizările lui Sahru, care a transformat un penalty obținut de Horvat în min. 42 și Șchiopu, care a a trimis balonul în plasă în urma unui corner în min. 87.

