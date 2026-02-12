Fotbal/ Amical: Aerostar Bacău, egala Politehnicii Iași

Divizionara C Aerostar Bacău își continuă seria jocurilor de verificare. Și, în egală măsură, suita de rezultate favorabile în amicalele iernii.

Joi, echipa antrenată de Andrei Întuneric și Claudiu Filip a remizat, 1-1 (0-0), pe terenul divizionarei secunde Politehnica Iași.

Pentru „aviatori” a înscris Marian Prențu, în timp ce golul gazdelor a fost realizat de Marcos Secară. În Copou, Aerostar a utilizat următoarea formulă: Tancău (Negrea)- Prențu (Olteanu), Benchea, Ganea (Antohi), Budău (Paveluc)- Pruteanu (Ciubotaru), Mazilu, Oancea (Dănilă), Matei (Roman)- Belciu (Solomon), Băisan.

Au absentat Corban și Pantelei, ambii răciți. În weekend, Aerostar va bifa un nou test, la Târgu-Secuiesc, contra gazdelor de la KSE, pentru ca sâmbăta viitoare, cu o săptămână înainte de reluarea campionatului Ligii 3, să întâlnească lidera Seriei 1, Șoimii Gura Humorului, la Roman.

Pe 27 februarie, în primul joc oficial din 2026, „aviatorii” vor primi vizita concitadinei FC Bacău 2, în campionat.