Judecătoria Podu Turcului a pronunţat sentinţa într-un dosar în care, anul trecut, au fost trimişi în judecată, pentru fals în înscrisuri, Gabi Corodeanu, fost preşedinte al Organizaţiei municipale Bacău a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD), şi un alt membru al partidului. Ambii au fost găsiţi vinovaţi pentru falsificarea unor liste cu susţinători ai candidaţilor la alegerile locale din 2016.

Conform procurorilor, B.A.V., în calitate de membru al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, a întocmit în fals 110 liste cu susţinători ai candidaţilor PNŢCD pentru Consiliul Judeţean Bacău, la alegerile din 05.06.2016, semnând în locul mai multor persoane, precum şi în locul unor persoane decedate din anul 2012, trecute în liste de acesta.

El a fost ajutat, se mai arată în rechizitoriu, de Gabi Corodeanu, în calitate de preşedinte al Organizaţiei municipale Bacău a PNŢCD, candidat la funcţia de primar al municipiului Bacău, care i-a pus la dispoziţie alte liste mai vechi, întocmite personal, cu susţinători ai aceleiaşi formaţiuni politice. Preşedintele Biroului Electoral Judeţean nr. 4 Bacău, locţiitorul preşedintelui, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente-Filiala Nord Est şi membrii biroului electoral au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, arătând că mai multe persoane, printre care şi inculpatul B.A.V. au întocmit liste cu susţinători ai PNŢCD, existând suspiciuni cu privire la contrafacerea listelor.

“B.A.V. a recurs la întocmirea în fals a unor astfel de liste, motivat de faptul că a întâmpinat greutăţi în acţiunea de strângere a semnăturilor susţinătorilor partidului, în sensul că această acţiune se desfăşura foarte lent, deoarece era extrem de greu ca fiecare susţinător al partidului să-şi scrie datele personale şi să se semneze pe fiecare dintre cele trei liste. Trebuiau strânse în jur de 7.500 de semnături pentru validarea candidaturilor la Consiliul Judeţean Bacău, ceea ce inculpatului i s-a părut imposibil. (…) La rândul său, inculpatul C.G. a motivat că a procedat în acest fel deoarece B.A.V. nu reuşise să strângă semnăturile necesare pentru susţinerea candidaturii la Consiliul Judeţean Bacău şi se apropia data limită pentru strângerea semnăturilor în vederea validării candidaturilor”, se menţionează în rechizitoriu.

Pentru că ambii inculpaţi au recunoscut faptele, instanţa a considerat că este suficientă aplicarea unei amenzi penale drept pedeapsă. Astfel, B.A.V. a fost obligat la plata unei amenzi de 1.500 lei, iar Corodeanu va trebui să achite 1.400 lei, pentru complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Însă, şi aceste pedepse au fost amânate pe un termen de supraveghere de 2 ani. Dosarul a ajuns pe rolul Curţii de Apel Bacău şi va avea termen pe 21 iunie.

Gabi Corodeanu: “A fost o inconştienţă din partea mea pe care o regret. Au fost adunate nişte liste la partid pe care nu am stat să le verific, pentru că aveam mai multe activităţi. Intenţiile au fost bune, numai că echipa de atunci nu a fost suficient de pregătită pentru a duce la bun sfârşit acea candidatură. Dar asta e, eu mi-am asumat, nu am fugit de responsabilitate şi am recunoscut ce am făcut.”