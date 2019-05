Universitatea „George Bacovia” a fost vineri, 3 mai, locul în care renumitul formator Michel Boiron – director la CAVILAM – Alliance française de Vichy – a susținut, la invitația Asociației „Accentul Circumflex”, coordonată de profesorul de franceză Angela Sterpu, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, conferința „Dezvoltarea modurilor de comunicare în clasă într-o manieră motivantă: înțelegere, creație, interacțiune, mediere”.

O conferință maraton, urmată de două ateliere practice în care s-a vorbit despre activități transferabile la clasă, punerea în situație, lucrul pe grupe. La întâlnirea, care a început la ora 10.00 și s-a terminat după ora 17.00, au participat peste 95 de profesori de franceză din instituțiile de învățământ băcăuane. La final, au fost premiate mai multe cadre didactice, care s-au remarcat în activitatea lor metodică, dar s-au acordat și certificate de participare tuturor celor prezenți. O diplomă de onoare a fost oferită și invitatului Michel Boiron.

„Suntem foarte onorați de încrederea pe care formatorul Michel Boiron o acordă asociației noastre. Am programat această conferință de un an, pentru că agenda dumnealui este foarte încărcată. Are angajamente pe toate continentele și colaborări permanente cu canalul de televiziune TV5 Monde, dincolo de activitatea publicistică de mare anvergură. CAVILAM de Vichy, pe care am onoarea să o reprezint în România, este o instituție de formare continuă foarte cunoscută pe toate continentele, cât și la noi. Foarte mulți profesori au participat la cursurile din catalogul acestuia prin bursele cu finanțare europeană Comenius și Grundtvig.”

Prof. Angela Sterpu, coordonator Asociația „Accentul Circumflex”