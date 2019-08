Sub coordonarea coregrafului Robert Costrovanu, Formaţia de dansuri populare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău „Pasteluri băcăuane” reuneşte cei mai talentaţi studenţi: Maria Lișciuc, Georgiana Teodora Cristian, Sebi Ișvanca, Olivia Olteanu, Anișoara Cechir, Delia Ciobanu, Diana Lavinia Șerban, Loredana Jipa, Ancuța Gosav, Mirela Grigoraș, Andreea-Mădălina Vînău, Ioana Aștefănoaie, Doina Amanu, Andrei Daniel Șchiopu, Bogdan Ailioaie, Eduard Roca, Ionuț Ailioaie, Andrei Mocanu și Mihăiță Niță.

„Mă bucur foarte mult că a luat ființă această formaţie de dansuri populare în municipiul Bacău, eu însumi având în plan dezvoltarea și implementarea artei populare în rândul tinerilor studenți băcăuani, însă nu am avut ocazia până acum. Întotdeauna am considerat că tinerii sunt cei care mișcă lucrurile înainte și este foarte important ca această forță a lor, izvorâtă din dragostea și elanul tinereții, să fie bine chivernisită de cei mari. Înființarea unei formaţii de dansuri populare studențească, la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău, face cinste conducerii acestei prestigioase instituții, profesorilor săi și nu în ultimul rând studenților care au ales să-și perfecționeze cunoștințele aici.

Bacăul este «Epicentrul Moldovei», așa cum îl numește etnomuzicologul George Sîrbu în cartea sa «Folclor muzical-coregrafic din Moldova- Ținutul Bacăului», fiind zona cu cele mai multe, mai spectaculoase și mai diversificate dansuri populare și linii melodice tradiționale din toată țara, ca urmare a poziției sale geografice și a istoriei derulate pe aceste meleaguri. Astfel, consider că această inițiativă universitară repune Bacăul la loc de cinste pe harta etnofolclorică a țării noastre, constituind o bună strategie în formarea unor generații de tineri competitivi, animați de spiritul identității naționale.

Încă de la preselecție, am fost impresionat de numărul foarte mare de studenți doritori să performeze în arta dansului popular, dar și curioși să afle din tainele tradițiilor noastre strămoșești. S-au prezentat un număr de 34 studenți, majoritatea din primii ani de studiu, fiind selectați un număr de 22 fete și băieți, care au alcătuit echipa de dansuri «Pasteluri băcăuane» și, totodată, piatra de temelie a acestuia. Se lucrează între 4 și 6 ore pe săptămână, insistând pe memorarea pașilor de dans, atitudine și ținută scenică, dar abordând cu ei și elemente legate de specificul tradițiilor locale și a costumului popular.

În continuare, vom insista pe implementarea dansurilor populare din zona Bacăului și din toată Moldova, însă vom aborda treptat și alte zone ale țării, cum ar fi Sibiu, Someș, Gorj, Maramureș sau Banat. Vom participa la cât mai multe manifestări culturale organizate în domeniul folcloric, în special la concursuri, unde studenții noștri vor avea posibilitatea de a face schimb de experiență cu alte formaţii similare şi din țară și din străinătate, evaluându-și totodată și propriul lor nivel artistic, pentru dezvoltarea competițională și obținerea de performanță. Îmi doresc ca formaţia de dansuri populare studențească «Pasteluri Băcăuane» să devină un etalon, iar generațiile de studenți care vor evolua în cadrul acestuia, să devină oameni curajoși și verticali ai societății de mâine, care știu de unde vin și încotro se îndreaptă, purtând în conștiința lor, spiritul biruitor al identității naționale.”

Robert Costrovanu, profesor coregraf