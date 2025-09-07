Fonduri europene pentru educație: Școala Gimnazială din Vladnic, comuna Parincea, modernizată cu peste 350.000 de euro

Elevii din satul Vladnic, comuna Parincea, vor începe noul an școlar într-o școală complet reabilitată, investiție realizată cu sprijin european. Proiectul, în valoare de peste 350.000 de euro, a fost finanțat preponderent prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o contribuție semnificativă din partea comunității locale.

Europarlamentarul Dragoș Benea a subliniat importanța acestui proiect, arătând că modernizarea unităților de învățământ din zone defavorizate aduce beneficii directe elevilor și ridică nivelul de educație și dezvoltare în comunitățile rurale.

„Este un exemplu grăitor cu privire la avantajele concrete ale fondurilor europene. Când acestea sunt investite în școli, în locuri unde resursele sunt limitate, rezultatul este cu atât mai valoros. Omul sfințește locul, iar la Vladnic s-a demonstrat din plin acest lucru”, a declarat Dragoș Benea.

La inaugurare a fost prezent și primarul Sorin Roșu, alături de reprezentanți ai organizației social-democrate băcăuane, în cadrul unei festivități dedicate începutului de an școlar.

Investiția de la Vladnic confirmă că fondurile europene pot transforma vizibil comunitățile rurale, aducând condiții moderne pentru educație chiar și acolo unde resursele materiale sunt limitate.