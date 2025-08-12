Fluctuațiile de tensiune ne distrug aparatele electrice

Locuitorii din satul Coteni, comuna Buhoci, se confruntă de luni bune cu o problemă care le afectează grav viața de zi cu zi: fluctuațiile repetate și de mare amplitudine ale tensiunii din rețeaua electrică.

Rezultatul? Zeci de echipamente electrocasnice – de la frigidere și mașini de spălat, până la televizoare – au fost distruse iremediabil. Pentru multe familii, pierderile înseamnă cheltuieli de mii de lei, bani greu de găsit într-o perioadă în care prețul kilowatt-ului este deja împovărător.

Ceea ce amplifică frustrarea este lipsa de reacție din partea furnizorului de energie electrică, în ciuda numeroaselor sesizări trimise de oameni. O comunitate întreagă trăiește acum cu teama că orice nouă fluctuație le va aduce alte pierderi sau, mai grav, va provoca un incendiu în casele lor – multe dintre ele având instalații vechi, vulnerabile.

„Am pierdut mașina de spălat, frigiderul s-a stricat, iar acum trebuie să cheltuim sume mari pentru a le înlocui,” ne-a spus un localnic. Prețurile pentru aceste aparate ajung frecvent între 1.500 și 2.500 de lei, sume imposibil de acoperit pentru mulți.

Solicităm, pe această cale, ca autoritățile competente și furnizorul de energie să trateze cu urgență această problemă. Cetățenii din Coteni au dreptul nu doar la energie electrică, ci la o energie sigură, care să le protejeze bunurile și viețile.

Până atunci, rămânem în fața unei realități absurde: plătim scump pentru un serviciu care, în loc să ne ajute, ne pune în pericol.

Cu respect,

Un locuitor

