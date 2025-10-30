Flamenco! Fiesta de final de festival la Moinești și Bacău, pe 1 și 2 noiembrie, cu intrare liberă

După un periplu intens și variat, care a trecut prin baroc și Vivaldi, și prin muzică albastră și jazz, prin sunet de chitară, de arciliuto, de percuții exotice sau de cvartet de coarde, festivalul itinerant de chitară Cântarea Cântărilor a intrat pe ultima turnantă și se va încheia în acest weekend cu 2 spectacole extraordinare de flamenco programate a avea loc mai întâi la Moinești, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, pe scena Centrului Cultural Lira, și a doua zi, duminică, 2 noiembrie 2025, la Bacău, în sala de concerte a Centrului de Afaceri și Expoziții. Ambele spectacole sunt cu intrare liberă (iar organizatorii anunță că intrarea publicului se face în ordinea sosirii, nu pe bază de invitații) și oferă prilejul unei întâlniri în premieră cu universul fabulos al muzicii flamenco, specific sufletului spaniol.

Pentru această fiesta de final de festival, pe scenă vor urca doi artiști remarcabili, cu bogată activitate concertistică în Europa și America Latină: cantaora Pilar Diaz Romero și el guitarrista Tiberiu Gogoanță “El Grelo”. Cei doi vor oferi două seri magice, cu pasiune transformată în muzică și ritm, într-un spectacol complet de chitară, cânt și dans.

Pilar Diaz Romero s-a născut în 1977, la Barcelona, într-o familie de artişti flamenco, din sânul căreia se desprinde figura străbunicului, Antonio Romero, bailaor de flamenco cunoscut în numeroase tablao din Sevilla, şi cea a bunicului, chitaristul flamenco Paco Romero, cel care, ani la rând, a acompaniat-o pe dansatoarea Carmen Amaya în Barcelona. Pilar a început să cânte încă din copilărie, ajungând în scurt timp să evolueze în tablao, la Madrid şi Barcelona. A colaborat cu chitarişti consacraţi, printre care Justo Fernandez (Barcelona), Felipe Maya sau Jeronimo Maya (Madrid). Împreună cu compania “Increpacion Danza”, a susţinut concerte în Anglia, Olanda, Germania, Portugalia, Italia, precum şi pe numeroase scene din Spania.

Tiberiu Gogoanță s-a născut în România şi a început studiul chitarei la liceele de muzică din Piteşti şi Bucureşti. După absolvirea liceului, realizând că este iremediabil atras de chitara flamenco, a plecat mai întâi în Olanda, unde a studiat timp de un an cu Paco Peña, şi apoi în Spania, unde a urmat cursurile maestrului Manuel Granados, la Conservatori Superior de Música del Liceu, din Barcelona. A concertat în numeroase tablao şi peñas flamencas, printre care “El Cordobés”, “El Patio Andaluz” şi “Tarantos”. A acompaniat numeroşi cantaori, între care El Mantecao, Gloria Mateo, Alba Guerrero, şi dansatori: Nacho Blanco, Eva Santiago, Issac Barbero, Cristina Blanco, Juan Mateo, Antonio Alaya, Eli Alaya. A colaborat cu compania dansatoarei Nuria Ventura, fiind invitat să participe la turneul acesteia în Columbia. A susţinut numeroase concerte în formula de cante y guitarra, în Barcelona, Sevilla, Huelva, Bilbao, Santander etc.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR este primul festival de chitară desfășurat în județul Bacău și este organizat de către Asociația Lyra Kripto, în parteneriat cu Primăria Bacău, Centrul Cultural Lira din Moinești și Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” din Onești. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005. Parteneri media locali: Acum TV, Moinești FM, Bacau.net, Moineșteanul.ro, Monitorul de Trotuș, onestionline.ro, unupetrotus.ro și Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău turism-bacau.ro.

Ambele spectacole de flamenco din cadrul festivalului CÂNTAREA CÂNTĂRILOR încep la ora 19:00. La Moinești, spectacolul are loc sâmbătă, 01 noiembrie, pe scena Centrului Cultural Lira, iar la Bacău duminică, 2 noiembrie, la Centrul de Afaceri și Expoziții. La ambele evenimente, intrarea pentru public este liberă, locurile în sală ocupându-se în ordinea sosirii (și nu pe bază de invitații).