2023 a fost un an în care campionul mondial la sărituri de la mare înălțime Costa Popovici (CSM Bacău) a câștigat tot ce se putea câștiga, campioana europeană la aruncarea ciocanului Bianca Ghelber (SCM Bacău) și-a confirmat statutul, iar luptătorul Denis Mihai (SCM) și-a continuat progresul. În ceea ce privește echipele, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacău a reușit cea mai bună clasare a sa la final de tur (locul 7), în timp ce voleibaliștii Științei au șanse mari de a reveni în A1

Final de an, vreme de bilanț. În ciuda problemelor de ordin financiar și, mai ales, de infrastructură, sportul băcăuan a ținut fruntea sus și în 2023. Așa că, în loc de ceai- și așa temperaturile sunt de aprilie, în niciun caz de decembrie- acest Five O”Top, subiectiv, firește, ca orice ierarhie de sfârșit de an, cere o cupă șampanie. Închinând pentru 2023. Și, totodată, pentru 2024, anul Olimpiadei de la Paris, dar nu numai.

1 Constantin Popovici/ sărituri în apă, CSM Bacău. Este omul anului, fără nicio îndoială. Și nu doar în sportul băcăuan. În 2022, Costa Popovici devenea campion continental alături de mult mai tânărul său omonim, David, la Europenele de natație de la Roma. Un an mai târziu, Costa îl depășea pe David, încununându-se campion mondial la Fukuoka. Triumful din august, de la Mondialele din Japonia sunt vârful unui 2023 de vis pentru săritorul în apă pregătit de Adrian Gavriliu la CSM Bacău. Câștigarea Cupei Mondiale la Fort Lauderdale (Statele Unite) și un parcurs excelent în Red Bull Cliff Diving întregesc un sezon care fac din Constantin Popovici un simbol al natației românești. Iar începutul lui 2024 poate aduce „CSMeului” în vârstă de 36 de ani o reușită fără precedent pentru un român: cucerirea titlului suprem în Red Bull Cliff Diving World Series. Lider incontestabil al competiției, cu 832 de puncte (133 în plus față de principalul său contracandidat la titlu, britanicul Aidan Heslop), Popovici nu trebuie să coboare mai jos de locul 5 în caz în care Heslop va triumfa în ultima etapă a competiției, programată la final de ianuarie, la Auckland, în Noua Zeelandă. În situația în care britanicul nu va triumfa la antipozi, Costa va obține, indiferent de rezultatul său, râvnitul trofeu King Kahekil. O premieră pentru România, o super-reușită pentru CSM Bacău, clubul care a crezut în Costa atunci când puțini mai credeau în el.

2 Bianca Ghelber/ atletism, SCM Bacău. Așa cum Constantin Popovici constituie o emblemă a natației din România, Bianca Ghelber reprezintă unul din reperele de aur ale atletismului românesc. Campioană europeană la aruncarea ciocanului anul trecut, la Munchen (un titlu continental pe care atletismul tricolor nu-l mai cucerise de fix 20 de ani), Bia și-a confirmat statutul și în 2023. L-a confirmat nu doar prin clasările sale (aur la Jocurile Francofoniei, argint la Jocurile Europene și Cupa Europei de Aruncări, locul 7 la Mondialele de Seniori, de la Budapesta), cât, în special prin rezultatele obținute. În nu mai puțin de cinci competiții majore, sportiva antrenată de Mihaela Melinte a reușit aruncări de peste 73 de metri, vârful fiind 73.80 la meetingul World Athletics Continental Tour cu care a cucerit aurul în vară, la Madrid. Un triumf al constanței și al perseverenței, care fac din Bia una dintre atletele cu șanse mari de a reprezenta România vara viitoare, la Olimpiada de la Paris. Ținând cont că la precedenta ediție a Jocurilor Olimpice, Bianca Ghelber și-a trecut în cont cea mai bună aruncare din carieră (74, 18 m, cu care s-a poziționat a șasea la Tokyo, în 2021) și că Olimpiada din 2024 va fi cântecul său de lebădă, este de așteptat ca Parisul să reprezinte o nouă evoluție de vârf pentru campioana SCM Bacău.

3 Denis Mihai/ lupte greco-romane, SCM Bacău. Încă de când era de-o șchioapă, antrenorul Ion Butucaru îi prevedea o carieră de excepție. Iar ochiul maestrului a văzut bine. Bine și… departe. Denis Mihai și-a depășit, în mod constant limitele (inclusiv cele ale categoriei de vârstă), fiind un abonat al podiumului european și mondial în toți acești ani. 2023 nu putea face excepție pentru luptătorul în vârstă de numai 20 de ani. Prin urmare, omul pregătit de antrenorul-legendă, așa cum a fost gratulat Ion Butiucaru de Federația Română de Lupte, și-a completat palmaresul cu două noi medalii strălucitoare. La mijlocul lui martie, Denis s-a încununat campion european de Seniori U23 cu ocazia întrecerilor continentale de profil de la București, pentru ca o lună mai târziu să urce pe treapta a treia a podiumullui la Europenele de Seniori Mari de la Zagreb, în Croația. Asemeni lui Costa Popovici și Bia Ghelber, Denis Mihai poate fi unul dintre reprezentanții Bacăului la Olimpiada din august, de la Paris.

4 CSM Bacău/ handbal masculin. 2023 a reprezentat o ridicare de ștachetă pentru prim-divizionara de handbal masculin a Bacăului. Astfel, sub conducerea lui Sandu Iacob, CSM Bacău a încheiat ediția de campionat 2022-2023 pe cel mai bun loc al său de la promovarea în Liga Zimbrilor, în 2018: 8. Iar finalul de tur al ediției 2023-2024 a însemnat un nou pas înainte pentru echipa care, din vara trecută, este antrenată de Leonard Bibirig: locul 7. Sigur, sincopa din ultimul joc al anului, de acasă, cu CSU din Suceava, i-a făcut pe „CSMei” să ierneze pe poziția a opta, însă există toate premizele ca formația fanion a Bacăului să-și continue ascensiunea în a doua jumătate a campionatului. Totul este ca și bugetul pe care-l va aproba municipalitatea să fie în ton cu posibilitățile de creștere ale acestei echipe care contează, meci de meci, pe susținerea unui public pasionat și cunoscător.

5 Știința Bacău/ volei masculin. Spre deosebire de prim-divizionara feminină a clubului, care a încheiat turul de campionat pe ultimul loc,cu zero puncte și zero seturi câștigate, formația de volei masculin a Științei Bacău este pe val. Cu răbdare, pricepere și eforturi, Eusebiu Țurcanu a reușit să construiască un lot peste nivelul ligii secunde, ce face din Știința drept una din marile favorite la promovarea în Divizia A1. Cu șase victorii din șase meciuri în sezonul de toamnă și cu avantajul de a găzdui turneul al patrulea al Seriei de Vest, la începutul lui martie, studenții sunt ca și prezenți la Final Four-ul din primăvară, ce va decide promovarea în A1. Având în vedere calitatea efectivului de jucători și parcursul de până acum, ar fi păcat ca trupa pregătită de Sebi Țurcanu și Ionuț Vasluianu să nu facă, după o pauză- total nemeritată- de șase ani, din nou pasul către A1. Așa cum ar fi o blasfemie ca Știința să reușească promovarea, iar condițiile financiare să o împiedice, la fel ca în 2017, să evolueze în prima ligă.

Dan Sion