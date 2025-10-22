Firma lui Umbrărescu vrea să salveze combinatul siderurgic din Galați

O scrisoare de intenție transmisă recent către Guvernul României de către UMB Steel SRL, compania controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, alături de administratorii concordatari ai Liberty Galați și Liberty Tubular, a reaprins speranța – dar și temerile – legate de viitorul combinatului siderurgic de la Dunăre.

Documentul subliniază intenția UMB Steel de a achiziționa rapid combinatul și de a repornit producția de oțel, promițând o „salvare” pe care mulți o privesc însă cu suspiciune, scrie Monitorul de Galați.

Potrivit informațiilor din scrisoare, UMB Steel propune o tranzacție care ar duce la achitarea integrală a datoriilor către EXIM Bank și ANAF, cei doi mari creditori de stat.

Mecanismul ar fi unul aparent simplu: activele combinatului (terenuri, clădiri, utilaje, instalații) garantate pentru împrumuturile contractate de Liberty Galați ar trece în proprietatea UMB Steel, care ar achita doar datoriile către EXIM și ANAF.

În scrisoarea trimisă Guvernului, UMB Steel invocă urgența – degradarea instalațiilor, riscul pierderii interesului economic și nevoia unei decizii rapide.

Potrivit datelor disponibile, dispariția rețelei de furnizori și parteneri ar însemna peste 5.000 de locuri de muncă pierdute în afara combinatului, la care se adaugă cei circa 2.000 de siderurgiști încă angajați direct.

Conform datelor financiare, EXIM Bank are două creanțe importante – una de 750 milioane lei și alta de 708 milioane lei, iar ANAF mai are de recuperat 190 milioane lei, toate acestea fiind creanțe garantate. În plus, ANAF are și creanțe bugetare neasigurate de 33 milioane lei și o creanță aflată în litigiu de 417 milioane lei. În total, statul are de recuperat aproape 430 milioane de euro.

Prin comparație, Liberty House Group a cumpărat combinatul în 2019 de la ArcelorMittal pentru 740 milioane de euro, împreună cu alte șase unități din Europa. La momentul tranzacției, Sanjeev Gupta promitea investiții masive, modernizare și retehnologizare – promisiuni care nu s-au materializat niciodată.