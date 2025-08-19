Fetiță de 9 ani, găsită inconștientă la Bâlea Lac. A intervenit elicopterul SMURD

O fetiță de 9 ani, din județul Bacău, a fost găsită marți inconștientă, cu traumatisme la nivelul capului, în zona Bâlea Lac. Salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor, informează Agerpres.

Potrivit Salvamont Sibiu, la fața locului a fost chemat elicopterul SMURD Mureș, care a preluat copilul pentru transport rapid la spital.

În sprijinul acțiunii au venit și salvamontiștii din Argeș, alături de un echipaj SMURD din același județ, au mai precizat reprezentanții serviciului de salvare montană.