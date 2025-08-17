Festivalul Serilor Băcăuane – Ediția a IV-a. Trei seri de muzică de top în Piața Tricolorului

Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, sub patronajul Consiliului Județean Bacău, organizează a IV-a ediție a Festivalului Serilor Băcăuane, un eveniment devenit reper al sfârșitului de vară pentru publicul meloman. Ultimul weekend al lunii august este, așa cum și-a obișnuit spectatorii, dedicat magiei muzicii de calitate, care va învălui Piața Tricolorului în serile de 29, 30 și 31 august, începând cu ora 21:00.

În atmosfera feerică a finalului de vară târzie, publicul este invitat la trei spectacole de înaltă ținută artistică, ce reunesc soliști carismatici, ansambluri apreciate și orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, într-o producție cu acces liber pentru toți iubitorii de muzică.

Program

Vineri, 29 august – „IN MY VILLAGE” Simfonic

Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău se întâlnește cu universul jazz-ului rafinat: Luiza Zan Quintet aduce pe scenă sonorități calde și ritmuri urbane, într-un dialog cu marea orchestră.

Dirijor: Andrei Petrache

Solistă: Luiza Zan

Sâmbătă, 30 august – Energie ritmică & groove modern

Seara se deschide cu virtuozitate percutantă, urmată de o explozie de groove contemporan:

Ansamblul de percuție „Spirit” și Alexandru Micu – țambal

Groove Garden by Sorin Zlat – Sorin Zlat Band Solist: Robert Patai



Duminică, 31 august – „Bere Gratis Simfonic”

Una dintre cele mai îndrăgite trupe pop-rock românești urcă pe scenă într-o versiune simfonică spectaculoasă, alături de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău.

Dirijor: Alexandru Ilie

Acces

Intrarea este liberă. Organizatorii îi așteaptă pe toți băcăuanii și pe oaspeții orașului la o celebră tradiție muzicală, în inima Bacăului, pentru trei seri memorabile sub cerul verii.