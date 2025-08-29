Festivalul Serilor Băcăuane, Ediția a IV-a, debutează cu concertul In my village Symfonic susținut de Luiza Zan

Vineri, 29 august, de la ora 21:00, în Piața Tricolorului, va fi deschisă Ediția a IV-a a Festivalului Serilor Băcăuane, cu un concert special intitulat „In my village Symfonic”. Evenimentul este semnat de una dintre cele mai importante voci ale jazz-ului românesc, Luiza Zan, care s-a inspirat din universul satului de munte unde și-a găsit liniștea și sursa de creație.
Pe scenă, artista va fi acompaniată de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, alături de:
-
Luiza Zan – voce
-
Andrei Petrache – pianist și dirijor
-
Mike Alex – bass
-
Philip Goron – percuție
-
Răzvan Florescu – vibrafon
Concertul promite să ofere publicului o experiență muzicală inedită, în care jazz-ul se îmbină armonios cu sonoritățile orchestrale, evidențiind talentul și creativitatea artiștilor români.