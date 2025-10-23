Festivalul „Roadele Toamnei” aduce la Sascut tradiții, bucate și roade locale

Prima ediție a Festivalului „Roadele Toamnei” a transformat Valea Siretului într-un spațiu al tradițiilor și frumuseții rurale, punând în valoare legătura strânsă dintre om și pământul său natal. Evenimentul a fost organizat prin inițiativa Primăriei și Protopopiatului Sascut, împreună cu Grupul de Acțiune Locală „Tamasidava”, care reunește mai multe comune din zonă.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, festivalul a fost un prilej de întâlnire a comunității: autorități centrale și locale, producători, ansambluri folclorice, profesori, elevi, clerici și gospodari au prezentat roadele toamnei, bucate tradiționale și meșteșuguri locale, dar și cântecele autentice ale satului românesc.

„Felicit organizatorii și participanții pentru un festival extrem de reușit, care ne reamintește cât de important este să păstrăm și să promovăm moștenirea rurală și să o transformăm într-o sursă de dezvoltare durabilă a mediului rural. Unitatea și colaborarea rămân temelia dezvoltării comunităților noastre”, a declarat președintele CJ Bacău.

Festivalul a demonstrat încă o dată că tradiția, frumusețea satului și efortul comunității locale sunt ingrediente esențiale pentru revitalizarea vieții rurale și promovarea potențialului agricol al zonei.