În perioada august – noiembrie 2020, Asociația Ingenious Drama organizează ediția cu numărul 21 a evenimentului I.D Fest, unul dintre cele mai longevive festivaluri de teatru amator tânăr din România.

Din anul 1997, festivalul I.D.Fest se întâmplă anual în orașul Bacău și are ca obiectiv facilitarea accesului la educație non-formală prin teatru pentru tinerii din România. Circa 500 de persoane participă la festival, I.D.Fest devenind de-a lungul timpului, un proiect de însemnătate pentru dezvoltarea culturală a publicului băcăuan și nu numai.

Anul acesta însă, în contextul pandemiei provocate de noul coronavirus, festivalul se desfășoară sub o altă formă, dar cu un impact semnificativ. O altă noutate o reprezintă extinderea evenimentului în sfera socială, cu sprijinul Fundației Orange și prin intermediul unei finanțări de 32.000 lei, acordate în cadrul “Susține un ONG”, program anual ce încurajează participarea activă a angajaților companiei Orange în proiecte sociale.

În perioada 24 august – 10 septembrie, prima etapă a festivalulului s-a derulat în 7 orașe sub forma unei Călătorii în copilărie. Traineri și actori profesioniști au susținut la nivel local, ateliere de formare dedicate unor trupe de teatru amator din Bacău, Botoșani, Timișoara, Câmpina, Brașov, Pitești și București. Către fiecare oraș au plecat în călătorie patru organizatori I.D. Fest, ce au susținut realizarea atelierelor și au ajutat la documentarea acestora.



Trupele participante în acest an au fost: A.C.T Bacău, In the Shop și Nobody’s Group (Bacău), Ad Hoc (Pitești), Amprente (Brașov), Atelierul de Teatru (Botoșani), The Hooleelogans (Timișoara), Trupa Mircea Albulescu (Câmpina) și Victory of Art (București). Toate aceste trupe de teatru amator sunt formate din liceeni pasionați de arta teatrală. Aceștia au participat la 5 zile de ateliere organizate de tineri actori profesioniști precum Mircea Băluță, Eduard Burghelea, Minodora Broscoi, Bianca Doba, Vlad Bălan, Camelia Pintilie, Andreea Ciocârlan, Matei Lucaci-Grünberg, Sever Bârzan și Carla Mihai. Scopul acestor evenimente a fost dezvoltarea abilităților de muncă în echipă, de improvizație și creație a tinerilor actori.

Un scurt metraj va fi realizat de către fiecare echipă pentru a ilustra desfășurarea workshop-urilor și rezultatele acestora. Scurt metrajele vor fi prezentate publicului în perioada octombrie – noiembrie 2020. De asemenea, ca în fiecare an, vor avea loc seri de film, derulate atât în aer liber, precum și în cadrul Teatrului Municipal Bacovia.



Începând cu luna octombrie, vor fi organizate ateliere de educație non-formală pentru tineri defavorizați din centre de plasament din județ. Astfel, 160 de tineri cu vârste între 6 și 18 ani vor avea oportunitatea de a participa la ateliere de teatru și dezvoltare personală, organizate sub îndrumarea unor actori profesioniști și traineri specializați.

,,Prin această nouă inițiativă, urmărim să extindem latura de incluziune socială a proiectului I.D. Fest, apelând la educația prin teatru ca un factor unificator, ce va aduce împreună diferite publicuri defavorizate din județul Bacău. Întrucât în anii anteriori experiența spectacolelor de teatru și a atelierelor organizate în beneficiul adulților din penitenciarului Bacău a fost una edificatoare pentru noi, suntem încrezători că rezultatele vor fi mult peste așteptări și în acest an” a mentionat președintele Asociației Ingenious Drama, George Bogdan Bejan.

,,ID Fest este o parte foarte mare din viața mea, însumând aproximativ 8 ani de când sunt o parte activă și mai bine de 12 de când mă fascinează mișcarea. Faptul că acest festival a început să prindă rădăcini în comunitatea activă nu mă face decât să fiu extraordinar de mândru că am ales să fiu parte a acestui proiect. Ne propunem să încurajăm dezvoltarea de inițiative similare și în alte orașe ale țării și să promovăm teatrul ca metodă non-formală de educație, reintegrare și incluziune socială. Mulțumim Fundației Orange pentru încrederea acordată!” a declarat Horia Pintilescu, Service Engineer Orange Services, fost organizator I.D. Fest și membru al trupei A.C.T. Bacău.

Programul complet al festivalulului I.D Fest 21 va fi disponibil în curând pe pagina de Facebook I.D. Fest .