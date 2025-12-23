Festivalul de datini și obiceiuri strămoșești „Jianul de la Dărmănești”, pe 25 decembrie

Primăria și Consiliul Local al Orașului Dărmănești invită locuitorii orașului și pe toți iubitorii de tradiții autentice românești să participe la Festivalul de datini și obiceiuri strămoșești „Jianul de la Dărmănești”, eveniment care va avea loc joi, 25 decembrie 2025, în piațeta din fața Primăriei Dărmănești.

Manifestarea își propune să păstreze și să promoveze obiceiurile străvechi specifice zonei, transformând Dărmăneștiul – stațiune turistică de interes local – într-un adevărat centru al tradițiilor de iarnă.

Programul festivalului este următorul:

Ceata Mașcaș – orele 11:00 – 11:45

Ceata Ungurenilor – orele 11:50 – 12:40

Ceata Boștea – orele 12:45 – 13:30

Ceata Banda lui Bujor – orele 13:30 – 14:00

Participanții vor avea ocazia să admire costume tradiționale, dansuri ritualice și obiceiuri transmise din generație în generație, într-o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei prezenți cu multă bucurie și spirit de sărbătoare.