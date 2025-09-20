Stimați iubitori ai muzicii de calitate și ai poeziei,

Vă invităm cu mare drag la Festivalul de cantautor „Gil Ioniță” – Ediția a V-a, un eveniment cultural ce aduce pe aceeași scenă tineri talentați și artiști consacrați ai muzicii folk.

Festivalul continuă tradiția începută cu edițiile anterioare și oferă publicului ocazia de a trăi două seri pline de emoție, vers și armonie, în care poezia românească se împletește cu muzica de autor, iar generațiile se întâlnesc prin artă.

📍 Locul desfășurării: Parcul Catedralei, Bacău

Programul Festivalului

📅 Vineri, 19 septembrie 2025

Ora 17:00 – Deschiderea oficială a festivalului

Ora 17:30 – Evoluția copiilor și tinerilor interpreți

Ora 19:00 – Recitaluri de poezie și muzică folk

Artisti invitati: Ada Milea • Fără Zahăr • Eugen Avram • Zoltan Butuc • Mihai Teleagă & Harmonic • Mihaela & Marcel Bălan

Ora 23:00 – Moment de închidere a primei seri

📅 Sâmbătă, 20 septembrie 2025

Ora 16:00 – Continuarea programului artistic cu tinerii participanți

Ora 18:30 – Recitaluri de poezie si muzica folk

Artisti invitati: Cristi Corcioveanu • Viorica Mihalache • Laurențiu Gușă • A.T.N. • Lică Chițcan • Cosmin Vaman • Grup Folk Clasic • Virgil Gospodaru • Sorin Poclitaru

Ora 23:00 – Închiderea oficială a festivalului

Vă așteptăm să fiți alături de noi pentru a susține tinerii artiști, pentru a redescoperi frumusețea poeziei cântate și pentru a celebra împreună muzica folk și valorile culturale românești.

ORGANIZATOR: Asociația Gil Ioniță

Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău, prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu, pentru anul 2025, conform Legii 350/2005.