FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ „AVANGARDA XXII” Ediţia a XXII-a

Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” anunță organizarea celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII”, care se va desfăşura în perioada 5 – 7 octombrie 2025, în Bacău și Siret.

Evenimentul, devenit deja o tradiție în peisajul cultural românesc, are ca scop descoperirea și promovarea creatorilor de literatură – poeți, prozatori, critici literari, eseiști și traducători, atât din țară, cât și din diaspora. Totodată, festivalul își propune să aducă în prim-plan cele mai valoroase reviste literare și de cultură, precum și cei mai talentați soliști vocali de muzică populară, clasică, ușoară și folk.

De asemenea, competiția va recompensa cea mai remarcabilă contribuție la promovarea literaturii române, premiind managerii culturali implicați în organizarea de evenimente.

Termenul-limită de trimitere a lucrărilor, volumelor, revistelor și materialelor audio este 15 septembrie 2025. Participanții își pot înscrie creațiile conform regulamentului disponibil, prin expediere prin curier la sediul Fundației Culturale „Georgeta și Mircea Cancicov” din Bacău sau pe adresa de e-mail: victormunteanu28@yahoo.com.

Laureații vor fi anunțați în prealabil și invitați să participe la festivitatea de premiere, desfășurată în cadrul evenimentului. Organizatorii vor asigura masa și cazarea pentru invitați și premianți, în timp ce participanții din străinătate vor suporta contravaloarea transportului.

Premiile Festivalului „Avangarda XXII” vor include:

Premiul de debut în volum (poezie, proză, eseu, critică literară)

Premiul pentru cea mai bună carte de debut (2024–2025)

Premiul pentru cea mai bună revistă literară și de cultură

Premii de Excelență acordate pentru cele mai valoroase cărți, traduceri și contribuții culturale

Premii speciale oferite de Uniunea Scriitorilor din România, Asociația Națională Cultul Eroilor, Asociația Culturală „Familia Lecca” și alți parteneri

Juriul este suveran, iar premiile vor fi acordate doar persoanelor prezente la festivitate, cu excepția cazurilor de forță majoră.